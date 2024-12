ALESSIO ALESSI

L’ultima campana sta per suonare. Dopo trentatre anni di attività sportiva, di cui ventuno da professionista, Emiliano Marsili è pronto per dare l’addio al pugilato, disciplina che nel corso del tempo lo ha incoronato campione d’Italia, d’Europa e del mondo (IBO e Silver WBC). Domani alla Marina di Civitavecchia, di fronte alla sua gente, il “Tizzo” incrocerà i guantoni con il colombiano Eber Tobar nell’ultimo match della sua onorata carriera. L’evento, organizzato dalla Nuova Civitavecchia Ring di Emiliano Marsili, prevede sei incontri totali, con diretta RaiSport a partire dalle 22; l’entrata è libera.

«Siamo arrivati, la mia ultima battaglia. Questo sport - spiega Marsili - è stato la mia vita e lo è tutt’ora, ci siamo dati tanto a vicenda. Rifarei tutti i sacrifici che ho fatto e non rimpiango nulla, ma sono arrivato ad un punto dove era necessario fare questa scelta; me lo ha “consigliato” il mio fisico, gli anni si fanno sentire. Mi auguro ci sia un’importante risposta del pubblico, deve essere una festa. A bordo ring ci saranno tutti coloro che nel corso della mia carriera mi sono stati accanto, li voglio davvero tutti. All'angolo ci saranno i maestri Mario Massai e Gino Lauro. Nonostante non ci sia un titolo in palio, mi sono preparato bene: preparazione atletica la mattina e tecnica il pomeriggio. Tanti anni di fatica e ora la meritata festa di fronte alla mia Civitavecchia, tutto anche grazie agli sponsor del porto e della città. Un grazie speciale, oltre che alla mia famiglia, al mio staff e a chi mi è stato sempre vicino, va alla Compagnia Portuale, la quale mi ha sempre permesso di conciliare lavoro e sport. A breve suonerà l’ultima campana - conclude il “Tizzo” - e se mi chiedessero cosa mi ha insegnato il pugilato risponderei: la correttezza e l'onestà, ma soprattutto la coerenza tra gli obiettivi che una persona si pone e la strada da percorrere per raggiungerli».

Alle 16.30 presso la sede della Compagnia Portuale Civitavecchia, intanto, sono previste conferenza stampa ufficiale e prova del peso. Una volta superata la prova della bilancia sarà tutto pronto per una grande festa dello sport, a prescindere da come vada il match, un’occasione unica per tutti gli appassionati di pugilato e non solo per omaggiare un grande campione che con immensa forza di volontà ha scritto pagine importanti della storia della nobile arte.

©RIPRODUZIONE RISERVATA