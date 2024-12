Quest’anno ci sono due portieri a rappresentare Civitavecchia nel massimo contesto nazionale.

Marco Del Lungo è rimasto alla Pro Recco, nonostante l’estate sulle montagne russe del titolato club ligure, alla fine passato alla ricchissima famiglia brasiliana Behring.

Il civitavecchiese ha iniziato al meglio la stagione, con tutte vittorie, sia in serie A1 che in Euro Cup, con l’unica amarezza che emerge dal fatto che i recchelini non hanno potuto iscriversi alla Champions League.

Grosse soddisfazioni anche per Giorgia Bottiglieri. La ragazza cresciuta pallanuotisticamente alla Coser gioca con la Sis Roma, una delle più forti squadre in Italia, che punta alla vittoria dello Scudetto.

Nonostante la calottina rossa sia ai suoi primi passi in certi contesti, può vantare, nel giro di qualche settimana, di aver già debuttato in serie A1, in Coppa Italia e nel turno preliminare di Champions League, ricevendo considerazione da mister Marco Capanna.

Oltre ad essere portieri civitavecchiesi, Del Lungo e Bottiglieri sono accomunati anche dall'agenzia che li segue, ovvero la Tourist Italia, una società che si occupa di gestione e promozione di strutture eventi e atleti sportivi atti allo sviluppo e alla crescita dei valori morali e sociali.

