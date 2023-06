Marco Del Lungo scrive ancora la storia della pallanuoto civitavecchiese e italiana. Il portierone è ancora campione d'Europa e conquista un nuovo triplete con la Pro Recco. La squadra diretta da Sandro Sukno ha messo in bacheca anche la Champions League, vincendo in finale, nella Final Eight di Belgrado, per 14-11 contro i padroni di casa del Novi. E' stata una gara dove si è notata, già dal secondo tempo, la chiara superiorità dei biancocelesti, che hanno saputo soffrire anche in occasione dell'espulsione per brutalità di Echenique. Così come accaduto nei quarti e in semifinale, la difesa diretta da Del Lungo è in forma straripante ed ha concesso il minimo possibile ai serbi, con il civitavecchiese autore di almeno quattro parate di grido. A fine gara grande festa sia a bordo vasca che fuori per questo grande successo, che conferma che Marco Del Lungo è uno dei pilastri della squadra più forte del mondo.

