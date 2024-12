Manuel Vittorini giocherà per il Civitavecchia Calcio anche per la prossima stagione. Nel corso di un incontro che si è svolto nel primo pomeriggio, la società e il bomber nerazzurro hanno trovato l’accordo e “MV7” legherà le sue prestazioni al club del presidente Patrizio Presutti anche per la prossima stagione. Quindi rispettate le ambizioni di Presutti stesso, che si era detto molto fiducioso per la riconferma del giocatore nel corso della conferenza stampa di presentazione di Massimo Castagnari e Massimo Mecozzi.

«Manuel è sicuramente una riconferma molto importante per la programmazione della prossima annata – spiegano dal club civitavecchiese - e l’essere riusciti ad assicurarci le sue giocate e i suoi gol per un altro anno ci rende felici e orgogliosi del lavoro che è stato fatto sino ad ora, augurandoci che le sue 62 reti siglate in nerazzurro in queste ultime due stagioni possano aumentare ancora di più».

In questi giorni verranno annunciate le riconferme e i nuovi arrivi per la prossima stagione sportiva nerazzurra.