Lorenzo Ballarati è tornato a Civitavecchia e si sta godendo il relax della vera estate, dopo i magnifici successi ottenuti a Vilnius per gli Europei Juniores. Così come accaduto lo scorso anno a Belgrado, sono stati tre gli ori che il civitavecchiese si è messo al collo, facendo così felice la Coser Aniene e il suo tecnico Fabio De Santis. E rimanendo in tema di paragoni con quanto accaduto nell’esperienza serba, anche questa volta la minima nota di rammarico riguarda i 100 stile libero, perché Ballarati non è riuscito a centrare la medaglia, sfumata solo per 12 centesimi, in una gara posizionata nell’ultimo giorno della kermesse in terra lituana, con l’atleta della Nazionale italiana Juniores che non era più al 100% dopo i numerosi impegni sparsi per tutta la settimana. Ma pazienza, la partecipazione del tritone classe 2006 rimane sempre straordinaria e i social network sono stati subissati di celebrazioni e complimenti per lui. Tra questi ci sono stati anche quelli del sindaco Marco Piendibene e del capo dell’opposizione in consiglio comunale Massimiliano Grasso. Piendibene è tornato sulla questione in occasione del consiglio di insediamento della nuova amministrazione di centrosinistra.

«Inviteremo Ballarati ad uno dei prossimi lavori dell'aula Pucci - ha affermato il nuovo primo cittadino - anche perché ha dimostrato di essere il ragazzo più veloce d'Europa in questo momento. Lorenzo promette davvero bene, non era mai capitato un trionfo del genere. Daremo anche altri riconoscimenti agli sportivi che hanno regalato dei successi». Ballarati è già tornato anche a salutare i propri compagni di squadra, che si sono allenati in questi giorni al PalaGalli. Il campioncino civitavecchiese non si è limitato ai saluti, ma si è anche tuffato in acqua per una seduta di scarico ed anche perché gli impegni per lui non sono ancora terminati, in quanto ad inizio agosto, subito dopo il termine delle Olimpiadi, ci sono gli Italiani estivi. Non si tratta di una manifestazione particolarmente pregiata, considerato anche il fatto che giunge proprio a ridosso dell’evento a cinque cerchi, che “mangia” tutta l’attenzione e gli sforzi, ma Ballarati si sta preparando ad entrare ufficialmente nel mondo senior, cosa che avverrà il prossimo 1° gennaio e quindi ha intenzione di presentarsi all’appuntamento al meglio della forma e per mettersi in vetrina. Ballarati e De Santis hanno già messo nel mirino il calendario 2025, che prevede i Mondiali assoluti a Singapore.

«L'emozione per quanto fatto a Vilnius – racconta Lorenzo Ballarati – è sicuramente tanta. Quest'anno non era facile, perché il livello rispetto al 2023 era più alto, soprattutto a stile libero. Ripetersi non era facile, gli avversari erano molto agguerriti e questo si è notato particolarmente nei 100 stile. Ad aiutarmi molto è stata la mia testa e la concentrazione, ho cercato di non pensare alla fatica e cercare di dare il 110%. Ho cercato di godermi al meglio questa esperienza, di viverla al meglio, anche perché era l’ultima con la Nazionale Juniores, quindi ho tentato di fare tutto quello che potevo. Mi posso ritenere abbastanza soddisfatto. Non è stato facile impegnarsi al meglio, perché le giornate cominciavano già alle quattro del mattino e prima delle 22 non c’era il tramonto, visto che la Lituania non è lontana dal circolo polare artico. Quindi abbiamo dovuto gestire anche quest’anno extrasportivo, ma alla fine siamo riusciti a comportarci al meglio».

Lorenzo Ballarati ha recentemente superato i due metri di altezza ed oltre a vincere ed a crescere, sta pensando molto al suo futuro, anche a quello non prettamente legato alle piscine ed ai lavori da fare per abbassare i propri crono. Infatti potrebbe esserci un'altra bella notizia. Il tritone civitavecchiese potrebbe entrare presto a far parte di un gruppo sportivo delle forze armate. Il ragazzo, di concerto con la famiglia e con la Coser Aniene, sta lavorando anche in questo senso, anche per potersi allenare al meglio delle sue possibilità e preparare il suo ingresso ufficiale nel mondo senior, che avverrà da gennaio 2025. Nelle prossime settimane si dovrebbe conoscere anche il gruppo di cui il tritone civitavecchiese farà parte.

«Sono molto contento di quello che ha fatto Lorenzo a questi Europei – spiega coach Fabio De Santis – non era facile ripetersi ad alti livelli, è riuscito a limare due decimi sul personale del 50 stile libero, portando a casa la medaglia d'oro. Inoltre ha ben figurato nelle staffette e abbiamo eguagliato anche il quarto posto del 100 stile libero dello scorso anno, anche se abbiamo un po’ di rammarico, perché potevamo tentare di prendere il podio e non ci siamo riusciti. Gli avversari erano davvero forti, ma sento ancora l’amaro in bocca per come è andata. Però questo risultato un po’ amaro ci dà la voglia di andare avanti, perché adesso Lorenzo lascerà la Nazionale Juniores e l'obiettivo sarà entrare a far parte della Nazionale. Sappiamo che c'è da faticare, perché la selezione senior è formata da atleti di altissimo livello internazionale, quindi riuscire a trovare uno spazio per inserirsi sarà molto difficile ma noi. Ci proveremo, partendo subito da quest'anno con il piede giusto e cercando di fare una programmazione adeguata, che lo porti, e su questo non intendiamo nasconderci, a raggiungere la qualificazione alle Olimpiadi del 2028. Questo è il nostro sogno. Ringraziamo il sindaco Marco Piendibene e tutta l'amministrazione comunale che si è appena insidiata e siamo felici dei complimenti che abbiamo ricevuto, perché Lorenzo, come tanti altri atleti, sta facendo davvero bene. Ne approfitto per fare un elogio a Marco Del Lungo e a Manila Esposito, che parteciperanno alle Olimpiadi. Civitavecchia è sempre presente nel palcoscenico internazionale, Lorenzo sta iniziando adesso e spero che fra 4 anni riusciremo anche noi a coronare il nostro sogno con il duro lavoro».

