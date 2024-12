L’Iis Luigi Calamatta torna a Civitavecchia vincitore. Invitato a partecipare all’evento “Palermo Scuola Futura Campus”, il campus itinerante del Pnrr Istruzione per promuovere la formazione sulla didattica innovativa e sulle sfide del Pnrr, che si è svolto da venerdì 17 a martedì 21 maggio nel capoluogo siciliano conquista il primo posto nel contest “Scuola Futura in Canoa”. All’evento “Palermo Scuola Futura Campus” hanno partecipato circa 2200 studenti coinvolti in laboratori, visite, partecipazione ad attività didattiche; 1300 docenti, dirigenti, personale amministrativo partecipanti ad attività di formazione e 440 scuole, coinvolte nelle diverse attività didattiche e formative. L’Iis Luigi Calamatta ha partecipato all’interno della manifestazione al contest “Scuola Futura in Canoa” con una squadra composta da Ginevra Ciancaleoni, Sofia Zena, Giordano Floris, Alessandro Pazzaglia accompagnata dal professor Vittorio Casalini.

La competizione era di tipo combinata, prevedeva una competizione in canoa olimpica “2 di coppia” sprint 200 metri e una competizione di tipo matematico statistico di analisi dei dati raccolti durante la competizione sportiva, sia dei dati del monitoraggio fisico degli atleti coinvolti, sia dei parametri puri di prestazione sportiva. La performance sportiva e la performance di competenze logico matematiche e di public speaking determinavano la classifica, che veniva stilata sommando i punteggi ottenuti nella prova sportiva con i punteggi della prova di competenze logico matematiche. Sei gli istituti nautici coinvolti: Iis Luigi Calamatta di Civitavecchia, l’Iis Buccari-Marconi di Cagliari, l’Isis Duca degli Abruzzi di Catania, l’Iis Vendramin Corner di Venezia, l’Iis E. Fermi di Bagnara Calabra, l’Itn N.Bixio-Piano Sorrento di Piano di Sorrento. Nei cinque giorni che li hanno visti impegnati Ginevra Ciancaleoni, Sofia Zena, Giordano Floris, Alessandro Pazzaglia hanno gareggiato il mattino divisi nelle prove di canottaggio in equipaggio maschile e femminile, mentre il pomeriggio lavoravano insieme nell’elaborazione dei dati che avevano raccolto il mattino tramite dei sensori che indossavano nelle gare. A livello sportivo hanno brillantemente concluso la fase a gironi nei primi posti, hanno conquistato la finale battendo i due equipaggi di Catania e alla presenza del Ministro Valditara hanno vinto brillantemente e facilmente la finale femminile contro l’equipaggio di Cagliari e con grande grinta e agonismo la finale maschile contro i fortissimi compagni sempre di Cagliari. Nella dimostrazione del possesso delle competenze logico matematiche e di public speaking hanno realizzato e presentato un elaborato corretto e puntuale dal punto di vista scientifico, accattivante dal punto di vista grafico e soprattutto esposto in modo chiaro ed esaustivo nei tre minuti che ogni squadra aveva a disposizione.

La combinazione dei punteggi nella performance sportiva e nella prova di competenze scientifiche non è stata svelata fino alla proclamazione del vincitore nella cerimonia conclusiva di martedì pomeriggio presso il Teatro Politeama. Fino all’ultimo i ragazzi sono stati sospesi per poi liberarsi commossi in un ringraziamento salendo sul palco di un teatro gremito di autorità, tra cui sempre il Ministro, il sindaco di Palermo, Sottosegretari ma soprattutto un mare di ragazzi. La dirigente scolastica Giovannina Corvaia, che per un problema familiare non ha potuto accompagnare i ragazzi, a nome di tutto l’istituto si congratula con Ginevra, Sofia, Alessandro e Giordano, non solo per la loro vittoria ma soprattutto per la loro capacità di fare squadra, di sostenersi l’uno con l’altro e di mettere ciascuno a disposizione della squadra il meglio che aveva da dare. Sofia e Alessandro non erano mai saliti su una canoa olimpica e mai avevano vogato con il doppio remo; la dirigente ringrazia, inoltre, gli organizzatori dell’invito, i genitori della fiducia accordata e del tifo viscerale, e in ultimo ma non per ultimo il professore Vittorio Casalini per la disponibilità infinita.

