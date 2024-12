Parte con il piede giusto l'avventura nei playoff scudetto femminili per le Sniperine CRT. Le civitavecchiesi, prime al termine della regular season, affrontano infatti nella serie al meglio delle tre gare il temibile Milano, quarto in regular season ma recentemente rinforzatosi con l'innesto della forte Rebecca Roccella, bomber della nazionale italiana.

A Milano le CRT giocano però una gara eccellente con cuore, determinazione e lucidità, archiviando la pratica con un 2-1 che vale oro.

Le prime a passare in vantaggio sono proprio le Sniperine con Raia abile a fare un tap in dopo una conclusione di Novelli. Nel primo tempo le ragazze di coach Gavazzi faticano per tenere a bada le folate milanesi ma ci riescono.

Nel secondo tempo le civitavecchiesi sembrano in pieno controllo del match ma una penalità più che discutibile riapre i giochi, con le meneghine abile a pareggiare i conti.

Il match rimane estremamente equilibrato e teso ma quando la gara sembra destinata agli overtime è la sempreverde Eleonora Raia a piazzare la conclusione vincente ad appena 1 minuto dal termine. Il vantaggio verrà poi conservato nell'assalto finale del Milano e gara 1 è delle civitavecchiesi.

Sabato 19 maggio alle ore 20 al PalaMercuri di Civitavecchia si giocherà gara 2.

Domenica 20 maggio alle ore 11 al PalaMercuri di Civitavecchia si giocherà l'eventuale gara 3.

Queste le parole di coach Martina Gavazzi: «Le ragazze sono scese in campo tutte consapevoli di poter far bene. Un'eccellente regular season ha dato loro la giusta fiducia per affrontare la prima semifinale della serie, alcune per giovinezza ed inesperienza hanno sentito molto l’emozione di una gara così importante ma non si sono tirate indietro e hanno fatto del loro meglio. Spero affronteremo gara due con ancor più fiducia e consapevolezza nelle nostre capacità».

Le presenti: Eugenia Pompanin, Eleonora Raia, Veronica Novelli, Mara Faravelli, Laura Giannini, Letizia Barocci, Gloria Padovan, Martina Succi, Martina Mori, Federica Ercolani, Louise Ciucci. Allenatrice: Martina Gavazzi.

