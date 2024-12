In relazione al calendario dell’attività della stagione 2024/2025, per quanto attiene i playoff di Serie A maschile, il Consiglio ha deciso di coinvolgere le società di Serie A nella determinazione di modalità di svolgimento che dovranno trovare applicazione nel prossimo quadriennio. Per quanto concerne la Coppa della Divisione, il primo turno, previsto per il 21 settembre, si svolgerà con la modalità della gara unica. La competizione si concluderà con una Final Four, in programma il 18 e il 19 aprile 2025. È stata approvata la quarta edizione delle Futsal Finals, che avranno luogo dal 1 giugno 2025 all’8 giugno 2025. Tutti i campionati, ad eccezione della Serie A maschile e della Serie A2 Élite, osserveranno la sosta nel weekend post-natalizio (28-29 dicembre 2024) e nel weekend di Pasqua (19-20 aprile 2025). Tutte le categorie ad eccezione della Serie A maschile osserveranno due settimane di sosta tra la conclusione delle rispettive regular season e l’inizio della post-season. Intanto in occasione del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5, svoltosi lo scorso giovedì 18 luglio presso gli uffici di Via Tiziano 25, il presidente Luca Bergamini ha manifestato l’intenzione di non rinnovare la propria candidatura in vista della prossima assemblea elettiva. Il numero uno del futsal italiano ha voluto salutare il mondo del calcio a 5 con una lettera nella quale ripercorre il cammino svolto sotto la sua guida.

©RIPRODUZIONE RISERVATA