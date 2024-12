Nel big match della 20esima giornata di serie D tra Falisca e Atletico Civitavecchia, rispettivamente prima e seconda del campionato, si è assistito a una partita di categoria superiore.

I viterbesi hanno vinto 3-2, ma i civitavecchiesi rammaricano di aver sprecato una vittoria che sembrava certa.

«Il primo tempo è finito 0-0 - raccontano dal club gialloblu - con i ragazzi cari al presidente Muneroni che hanno controllato con una difesa attenta e ripartenze pericolose, sfiorando il gol con Lipparelli (palo)e Maggi (traversa). Nella ripresa, l' Atletico è andato in vantaggio con Leone sugli sviluppi di una punizione, ma il Falisca ha pareggiato poco dopo. Poi Lipparelli ha riportato in vantaggio i gialloblù, ma due disattenzioni difensive hanno permesso ai Viterbesi di segnare due gol e portarsi sul 3-2. Nonostante la reazione, la squadra con Maggi ha sfiorato il gol (dove il portiere avversario si è superato), e Notarnicola che ha sbagliato davanti alla porta vuota mandando la palla incredibilmente fuori, la vittoria è andata alla capolista. I gialloblù rimangono rammaricati per aver giocato bene, ma penalizzati dai cinque minuti di black out e dalle dimensioni ridotte del campo».

Il primo posto sembra definitivamente sfumato, con la Falisca che va a +12 a cinque giornate dal termine, ma l'Atletico deve mettere nel mirino la seconda posizione nel girone e soprattutto la Coppa Lazio per poter ottenere la promozione in C2.

