Dopo una stagione non certo esaltante nel campionato di Serie C femminile, l’Asp ritrova le energie nella parte finale della regular season.

La ciliegina sulla torta arriva nell’ultimo turno al Palazzetto dello Sport, con le ragazze di Civitavecchia brave a battere con un secco 3-0 il Green Volley e conquistare la salvezza.

Importante cornice di pubblico al Palazzetto Insolera Tamagnini.

La partita inizia con l'Asp subito in vantaggio, le ragazze di Civitavecchia mostrano molta determinazione mentre il Green Volley, che sostanzialmente non ha più niente da chiedere a questo torneo, resta più conservativo e con molte riserve in campo. Il primo parziale si chiude sul 25-16 per le rossoblu.

Anche il secondo set vinto dalle padrone di casa, che mostrano il giusto carattere per rimanere in serie C. Il punteggio dice 25-13.

Non cambia la musica nel terzo, con le ragazze di Civitavecchia che s’impongono 25-15 e conquistano la salvezza di fronte al festante pubblico di casa.

