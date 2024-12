La sedicesima giornata del campionato di serie C femminile offre all’Asp Civitavecchia l’occasione del decisivo allungo in classifica per mettere in cassaforte la salvezza. Alle 17 le rossoblu saranno ospiti del Lupi di Marte, terzultima nel girone B con 8 punti e proprio dietro alle civitavecchiesi a quota 16. A Castelnuovo di Porto la missione è vincere: «Dovremo giocare meglio di sabato scorso e cercare di fare punti, vincere sarebbe il massimo» il commento dell’allenatore civitavecchiese Giovanni Guidozzi, molto concentrato sulla partita da cui potrebbe dipendere una maggiore serenità per il resto della stagione.

Sempre nel pomeriggio giocherà anche l’Etruria Volley, la squadra creata dal consorzio tra Asp Civitavecchia e Tuscania Volley. Alle 18 la squadra gialloblù affronterà in trasferta lo Zagarolo Sports Academy con cui condivide il punteggio a quota 14 insieme al San Paolo Ostiense; il quoziente punti assegna il nono posto all’Etruria Volley, il decimo al San Paolo Ostiense e l’undicesimo al Zagarolo Sports Academy ma è una differenza quasi effimera: questo gruppo di squadre, al quale andrebbe aggiunto anche il Marino Pallavolo Cisterna Volley a quota 10 punti, si giocherà la salvezza sul campo.

