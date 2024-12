Dopo la sosta tornano questo fine settimana le squadre della compagine Asd Pallavolo Civitavecchia impegnate nei principali campionati di pallavolo con la prima giornata del girone di ritorno. Nel campionato di serie C femminile l’Asp Civitavecchia farà visita al Tibur Volley alle 17 per il quattordicesimo turno del girone B. All’andata le civitavecchiesi avevano inaugurato la stagione vincendo in rimonta per 3-2 davanti al pubblico di casa: stavolta sarà diverso a causa delle varie indisponibilità che costringono da tempo il tecnico Giovanni Guidozzi ad allenamenti ridotti e scelte tattiche obbligate o emergenziali: «Questa settimana avremmo dovuto fare un’amichevole con l’Allumiere per cercare di stabilizzare la nostra formazione ma a causa di alcune indisponiblità è stata annullata. In attesa di avere Flavia Vitangeli a disposizione la prossima settimana spero di avere Giulia Coppola a disposizione». Per la trasferta romana Guidozzi mostra equilibrio e determinazione: «Tibur è una squadra di mezza classifica, ostica e con un’ottima difesa. Le giocatrici sono coriacee pur senza individualità di spicco. Noi non siamo nella condizione di studiare l’avversario perché abbiamo poca scelta tattica, lavoriamo in emergenza e dobbiamo pensare a fare del nostro meglio comunque». Quello tra le rossoblu e la squadra romana tiburtina è uno scontro diretto sostanzialmente, con le due squadre che occupano rispettivamente la decima e nona posizione in classifica separate da quattro punti. Il Casal Bertone ospiterà la seconda in classifica Volley Terracina e per l’Asp Civitavecchia può essere l’occasione per staccare la zona retrocessione. In serie C maschile l’Etruria Volley riparte da Ostia il proprio campionato. Nella prima giornata di ritorno i gialloblu saranno ospiti dell’Athlon Ostia Green volley alle 16 per continuare la corsa all’obiettivo salvezza.

