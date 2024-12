Si sta complicando sempre di più la situazione in classifica per l’Asp Civitavecchia nel campionato di serie C femminile. Domenica il sestetto civitavecchiese ha perso in trasferta contro il Volley Cali Roma con un 3-0 con pesanti parziali (25/14 – 25/18 – 25/12).

La partita giocata a Roma ha avuto come principale tema la differenza del tesso tecnico tra le due squadre, cosa abbastanza ricorrente da diverse partite con l’aggravante per l’Asp Civitavecchia di non poter contare sulla titolare Giulia Coppola infortunata il giorno prima.

«Abbiamo fatto una partita in linea con le ultime – ha commentato deluso il tecnico Giovanni Guidozzi – Il trend è questo. Giochiamo per salvare la squadra».

Il risultato di Roma non è neanche la notizia peggiore: l’Asd Lupi di Marte infatti ha battuto il Casal Bertone e con i 2 punti ha superato l’Asp Civitavecchia in classifica che adesso si trova in zona retrocessione al terzultimo posto. Con sole sei giornate ancora da giocare la salvezza è adesso complicata e potrebbe non bastare vincere con le ultime in classifica.

Marina Pergolesi, presidente della compagine civitavecchiese, ne è consapevole: «Ci proveremo fino alla fine. Da gennaio non siamo mai stati con il roster completo. E abbiamo ancora un paio di possibilità ad aprile. Poi considerata l’età media delle ragazze non vedo problemi ad affrontare eventualmente una categoria più consona. Quando sono rientrata in Asp come dirigente dopo 25 anni da quando calcavo i campi le ragazze erano in serie D ed era un gruppo giovanissimo: quindi nella riproposizione dei corsi e ricorsi storici siamo pronti a tutto».

Un ragionamento onesto che però stride con la necessità della piazza di Civitavecchia e il prestigio di una società come l’Asp di giocare, se non una categoria nazionale, almeno la serie C.

Continua invece a dare soddisfazioni il percorso dell’Etruria volley nel campionato di serie C maschile. Domenica pomeriggio alla palestra Corsini-La Rosa di Civitavecchia i gialloblù di Claudio Quaglia hanno battuto l’Ecosantagata Civita Castellana con un netto 3-0 (parziali 25/19 – 25/21 – 25/16).

Il progetto Etruria Volley sta arrivando alla giusta maturazione con una rosa di atleti che probabilmente il prossimo anno darà la caccia ad un posto in serie B.

I campionati di pallavolo adesso si fermano per le festività di Pasqua per riprendere il fine settimana del 6 e 7 aprile.

