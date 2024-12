Con la vittoria in trasferta a Marino si chiude nel migliore dei modi l’anno solare 2024 per la 3epc Asp Civitavecchia.

Sabato sera il sestetto rossoblu ha confermato i progressi compiuti in questa prima parte di campionato, dominando in gran parte la partita contro un rivale diretto attrezzato come il Marino Pallavolo e ottenendo un successo netto per 3-0 (parziali 25/17 – 25/10 – 25/22).

Al Palazzetto Cava dei Selci non c’è stata contendibilità tra la squadra di casa e le civitavecchiesi, che solo nel terzo set hanno pagato un po’ di stanchezza dando forma ad un parziale più combattuto.

«La partita è andata bene, abbiamo dominato ad eccezione del terzo set in cui era prevedibile che il Marino non cedesse tanto facilmente» ha commentato Giovanni Guidozzi, allenatore della Asp Civitavecchia «Adesso le ragazze avranno una settimana di pausa e poi dai primi di gennaio ci rimetteremo sotto per affrontare le ultime due partite del girone d’andata».

Dopo 11 giornate del campionato di serie C l’Asp Civitavecchia è settima nel girone A con 17 punti, gli stessi del Ftl Prometeo che ha però un quoziente migliore, e 3 punti di vantaggio sul più vicino inseguitore Marconi Stella.

Per la squadra civitavecchiese è senz’altro una stagione migliore della precedente in cui la salvezza è arrivata solamente all’ultima giornata; quest’anno le rossoblù sembrano attrezzate per un campionato tranquillo di centro classifica.

C’è motivo di soddisfazione anche nel campionato di serie C maschile.

Sabato sera al Palazzetto Comunale di Tuscania l’Etruria Volley, la squadra del consorzio tra Asd Pallavolo Civitavecchia e Tuscania Volley, ha vinto contro l’Ssd Luiss l’ultima partita dell’anno, confermando il settimo posto nel girone A con 18 punti.

