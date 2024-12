LORENZO LEONCINI

Come da pronostico l'Asp Civitavecchia esce sconfitta dall'incontro di sabato pomeriggio con la capolista Fenice, ma la notizia è che contro ogni previsione il sestetto di Giovanni Guidozzi non è stato demolito e, anzi, ha disputato una grande partita contro la squadra più forte e imbattuta finora in questo campionato.

Il Palazzetto Insolera-Tamagnini ha fatto da cornice ad una prestazione d'orgoglio delle rossoblu lottando per oltre due ore fino al 1-3 finale (22/25 - 25/22 - 11/25 - 22/25), registrando, tra l'altro, un boato del pubblico quando le padroni di casa hanno finto poderosamente il secondo set sognando così di poter ottenere qualche punto da una partita che era data persa in partenza.

Per un ironia della sorte la Fenice sarà probabilmente avversaria dei play off per la serie B della CV Volley, società storicamente avversaria dell'Asp Civitavecchia, di cui alcune delle atlete erano presenti nelle fasi iniziali dell'incontro forse per spiare le future avversarie.

«È stata una bella prestazione come da tempo non facevamo, il nuovo assetto che stiamo provando ha dato i suoi frutti; Carlotta ha dimostrato di essere un atleta poliedrica passando da centrale a schiacciatrice facendo una grande partita come tutte le ragazze chiamate in causa. La Fenice non ha giocato in modo eccellente ma non ci ha regalato niente» ha commentato dopo la gara il tecnico rossoblu Guidozzi che poi ha aggiunto: «Noi andiamo partita per partita e stiamo lavorando per fare il massimo nell'appuntamento contro la Roma Volley; prima ci sarà Roma Seven e sarà una partita complicata. Lavoriamo giorno per giorno per cercare di giocare al meglio e ce la giocheremo sempre al massimo fino alla fine del campionato».

In attesa di sapere il risultato dell'Asd Lupi di Marte impegnato domenica sera sul campo del Green Volley, l'Asp Civitavecchia rimane terzultima a quota 16 punti dopo 21 giornate nel girone B sel campionato di serie C.

Sconfitta anche per l'Etruria Volley sabato pomeriggio nella trasferta in Ciociaria contro la capolista Sora, che non incide sul cammino dei gialloblù ormai comodamente al sicuro al nono posto a quota 26 punti.

