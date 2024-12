Come avevamo annunciato, arriva da Aranova la riconferma in panchina di Pier Luigi Vigna, che aveva già programmato il futuro in anticipo. Con il presidente Andrea Schiavi c’è stima reciproca, un rapporto che va oltre il campo da calcio. L’altra novità rappresenta la promozione da giocatore a direttore sportivo di Tartaglione, dal momento che il difensore ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e intraprendere un percorso che lo da sempre lo affascina. Le prima due mosse dell’Aranova sono queste, in base alle quali si muoverà il resto dell'attività sul calcio mercato.

Il sogno di Schiavi è di raggiungere la serie D, obiettivo per il quale si è dato qualche anno, anche in virtù dell'ampliamento dell’attuale centro sportivo che garantirebbe entrare in termini economici.

Per quanto riguarda la definizione della squadra, ci sono tante interrogativi da risolvere, e il più importante sembra quello di Alessio Teti, che sta ricevendo numerose offerte, alcune delle quali con squadre, sempre in Ecccellenza, che mirano al salto di categoria.

