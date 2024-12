Pareggio interno per l’Aranova, che contro la Luiss non va oltre l’1 a 1. Voleva una vittoria la formazione di Vigna, che compie un passo in avanti rispetto a domenica scorsa, guadagnando un punto contro una diretta rivale alla salvezza. Davanti a un centinaio di tifosi, ecco che Teti e compagni si dividono la posta in palio, giocando meglio nella ripresa, rispetto a un primo tempo orfano di emozioni. Gli universitari passano in vantaggio allo scadere del primo tempo con De Vincenzi, mentre il pareggio dei locali arriva al 65esimo con una prodezza di La Ruffa. Da segnalare un rigore sbagliato da Teti, che è finito sulla traversa. Sono due i punti da quando Vigna ha assunto l'incarico tecnico. Ora la pausa natalizia e tanto tempo a disposizione per riordinare le idee. I tifosi rossoblu si aspettavano un successo che devono rimandare ad anno nuovo.

