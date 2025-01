Forte del successo di domenica scorsa, l'Aranova si porta a Rieti con entusiasmo e voglia di vincere. Con mister Scarfini, da oltre due mesi, i rossoblu non hanno mai perso. Proveranno questo pomeriggio alle ore 15 ad espugnare il campo reatino, dove affronteranno una squadra che non naviga in buone acque, che al netto della classifica ha abbandonato i pensieri di alta classifica, puntando a una salvezza tranquilla. Teti e compagni hanno il compito di dare continuità al percorso che fin qui è stato costellato da buoni risultati.

«Veniamo da un periodo a noi favorevole, sicuramente ci aspetta un Rieti agguerrito che deve riscattarsi dalla sconfitta di domenica con il Colleferro. Ce la giocheremo a viso aperto, siamo in salute e vogliamo dimostrarlo anche a Rieti», ha affermato il bomber rossoblu Alessio Teti.

