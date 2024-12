Pareggio dell'Aranova, che trova un punto prezioso sul campo del Pomezia. Termina 1- 1 la gara, con il pareggio messo a segno da Alessio Teti. È il terzo risultato utile da quando sulla panchina è arrivato mister Daniele Scarfini. La gara è stata equilibrata, l'Aranova ha collezionato una prova molto positiva. «Sì, diciamo che abbiamo raccolto un punto importante - ha riferito Teti - siamo contenti della prestazione, ci stiamo riprendendo, lo abbiamo dimostrato nelle ultime prestazioni».

In classifica i rossoblu sono a 17 punti e domenica sfideranno il Ladispoli in un derby che offrirà molti spunti per essere visto.

«Siamo sulla strada giusta, il campionato è ancora lungo, ci sono margini di crescita», ha concluso bomber Teti.

