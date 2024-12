Da metà novembre l’Aranova non vince in casa, era contro il Valmontone. I tifosi chiedono a Teti e compagni di vincere alle “Muracciole”, dove questa mattina alle ore 11 arriva la Romulea, una gara che ha il sapore di uno scontro salvezza. La prima di vittoria di mister Vigna è arrivata domenica scorsa, pur giocando con il fanalino di coda Citizen Academy. È importante oggi poter centrare il successo per dare fiato alle trombe e avvicinarsi in acque tranquille. Sulla formazione che Vigna opporrà ai capitolini non sono state sciolte le riserve e, tuttavia, l’ambiente è molto motivato e carico di aspettative per questa gara, dalla quale i tifosi attendono i tre punti. «Sì, in effetti a casa non vinciamo da oltre due mesi - ha riferito il vice presidente Rinaldo Tognazzi - la squadra è in ripresa e vincere oggi è fondamentale in chiave salvezza. Certo, anche al morale dà una grande mano la vittoria, quindi pensiamo che vincere contro la Romulea ha più di un vantaggio. Ai tifosi ricordiamo che abbiamo bisogno di loro, siamo sicuri che saranno in tanti». In classifica l’Aranova ha 26 punti, sotto di un punto gli ospiti di turno. Sarà una sfida vera.

