Pareggio a reti bianche quello ottenuto dai ragazzi di patron De Paolis sul campo della compagine romana del Monte Mario. Un risultato che rispecchia l'andamento di una gara combattuta con lealtà e sano agonismo sportivo. Per i ragazzi di mister Riccardo Sperduti rimane il rammarico di non aver sfruttato il vantaggio dell'uomo in più per circa un'ora di gioco. Ci hanno provato per tutto il secondo tempo i collinari, ma i capitolini si sono difesi con grande temperamento rendendosi anche pericolosi in contropiede. A nulla sono valsi i tentativi dei vari Saraceno, Di Leva, Pomponi e Smacchia di abbattere la resistenza dei padroni di casa. Alla fine un pareggio accettato con soddisfazione dall'Allumiere, che mette un altro piccolo mattone verso l'obiettivo della salvezza diretta. Nella sfida si è visto un buon Allumiere; la formazione collinare dal 20’ si è trovata anche in superiorità numerica, ma non è riuscita a sbloccare il risultato. Il secondo tempo scivola via con l’Allumiere che ha provato a cambiare la partita con tutti i cambi a disposizione e con un forcing finale non andato a buon fine. Il risultato è un po’ amaro. La squadra di casa si è ben comportata con una buona difesa e alcune ripartenze. Giusto il pareggio e buono l'arbitraggio. Ora l’Allumiere di mister Sperduti si prepara ad un'altra importate sfida domani pomeriggio sul campo della Vis Aurelia per il recupero della gara non disputata nel dicembre scorso.

