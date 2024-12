Prosegue la campagna acquisti del Ladispoli che inserisce altri due pezzi del mosaico nella rosa da affidare a mister Andrea Di Renzo ma dice addio, a sorpresa, all’attaccante Marcos Ferruzzi. Il 20enne aveva dato il suo ok alla riconferma incontrandosi un mese fa con il ds Andrea Calce dopo un’annata positiva culminata con la salvezza sul campo del Villalba. A metterlo in campo spesso l'ex allenatore Lillo Puccica. Invece, la punta, ha cambiato idea passando con l’Ottavia di mister Pino Porcelli che sarà inserita nello stesso girone di Eccellenza dell’Academy. Un’autentica beffa per il club che comunque confidava nel ragazzo che al contrario ha deciso di cambiare aria. La società non vuole commentare la vicenda ma di certo non ha preso bene il passaggio dell’ex attaccante rossoblu alla formazione romana. Calce comunque in queste ore ha piazzato due colpi. Il primo, in ordine cronologico, è il centrocampista classe 1999 Flavio Merciari lo scorso anno al Settebagni in Promozione e impiegato spesso come trequartista. Dovrà raccogliere l’eredità pesante di Alessandro Colace prossimo ormai al trasferimento in una nuova squadra, forse al Montespaccato. Il secondo invece è Giordano Pietromarchi, un difensore 20enne del Grifone. «Giordano è un ragazzo molto bravo in marcatura - è quanto detto dal diesse - e anche di testa. Merciari è un centrocampista interno che si inserisce tantissimo e può giocare anche centrale. È molto rapido, ha un buon calcio e il vizio del gol avendo realizzato parecchie reti negli ultimi due anni di Promozione».

