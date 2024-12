Un punto preziosissimo per il Ladispoli che ferma in casa il Pomezia, una big accreditata per la lotta al vertice. A dire il vero non si è vista una bella partita all’Angelo Sale ma lo 0-0 è confortante per gli uomini di Di Renzo che erano andati a un passo da un altro pari con il Valmontone. Le 12 reti incassate in 3 gare sono un lontano ricordo, la squadra ha trovato la giusta quadra e domenica, sempre al Sale, affronterà la Romulea, una formazione più alla portata dei tirrenici. Academy in campo con Mercadante tra i pali, poi da destra a sinistra la difesa è composta da Ergemlidze, Urbani, Barbarossa e Guida. Torna in mezzo al campo Merciari dal primo minuto con Capanna e Polucci a completare il centrocampo. Di Biagio parte più dalla sinistra e Cifarelli-Giusto tandem offensivo. Le squadre faticano a creare pericoli. Il primo lo crea al 13’ il Pomezia sugli sviluppi di un calcio d’angolo con d’Amico che di piattone prova a superare Mercadante ma il palo gli nega la gioia del gol. Al 37’ ancora guizzo di Amico e altra deviazione sul legno. Finisce qui il primo tempo. Ritmi ancora più lenti nella ripresa. Non cambia l’inerzia dell’incontro, anzi al 13’ ecco il primo squillo dei rossoblu con Giusto che si inserisce su filtrante di Merciari. Al 20’ incursione di Di Biagio sull’out di sinistra ma il tiro cross è facile preda di Santi. Sostituzioni da una parte e dall’altra. Al 26’ Pomezia minaccioso con Celli direttamente su calcio di punizione dopo un fallo di Capanna che viene anche ammonito. Da lì in poi solo nervosismo e zero chance per sbloccare il punteggio. Dopo 3 partite perse in campionato il Ladispoli muove la classifica.

IL TABELLINO. Academy Ladispoli: Mercadante, Ergemlidze, Guida, Capanna, Barbarossa, Urbani, Merciari (25’ st Cardellini), Polucci, Cifarelli (15’ st Fumasoni), Giusto, Di Biagio (40’ st Buonanno). A disposizione: Cremona, Tancredi, Fanali, Mazzoni, Pelizzi, Dato. Allenatore: Di Renzo.

Pomezia: Santi, Albanese, Contini, Celli, Amico, Gasperini, Zambruno, Carboni, Cardillo (42’ pt Bernabeo), Mezzina (13’ st Penna), Oi (22’ st Ilari). A disposizione: D’Adamo, Sevieri, Lo Pinto, Lomobardo, Maiorana, Ciervo. Allenatore: Zappavigna.

Arbitro: Loreti di Roma 1.

NOTE. Ammoniti: Polucci, Capanna, Mercadante, Cardellini e Barbarossa (L); Zambruno, Celli, Ilari e Gasperini (P).

©RIPRODUZIONE RISERVATA