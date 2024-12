Archiviata la Coppa Italia e il passaggio al turno successivo dopo il 2-1 rifilato alla Sorianese, per il Ladispoli è tempo di pensare alla prima giornata di campionato. Esordio a Roma sul campo dell’Aurelia Antica Aurelio, esattamente come lo scorso anno. Il match terminò 1-0 per i padroni di casa e i tirrenici stavolta vogliono partire con il piede giusto. Non sarà facile ma l’ottimismo c’è e la fiducia anche dopo la bella prestazione di domenica scorsa. Sono quasi tutti disponibili per mister Andrea Di Renzo, compreso il centrocampista Capanna che ormai ha quasi recuperato dall’infortunio che lo ha costretto a stare in infermeria diverse settimane. Bene la difesa fin qui con l’asse Barbarossa-Pellegrini, geometrie di gioco con Merciari e tandem offensivo ben collaudato quello composto da Pelizzi e Selvadagi. Entrambi hanno commentato la vittoria con la Sorianese, soprattutto l’ultimo, arrivato dalla Boreale. La sua doppietta ha steso i viterbesi. «Sono contento per la mia prestazione e i due gol - sostiene la punta - ma sono più contento per il risultato ottenuto dalla squadra. Nei 90 minuti è emerso il buon lavoro del gruppo. Ho sensazioni positive anche se sappiamo che tipo di campionato ci aspetta con molte realtà forti, prendiamo ad esempio il Valmontone che ha speso tantissimo sul mercato. Noi dobbiamo pensare gara dopo gara per poter ottenere il meglio. Qui mi trovo davvero bene». Già collaudata l’intesa con Matteo Pelizzi. «Lui è molto bravo, c’è collaborazione così come con tutti gli altri compagni». E Matteo Pelizzi, cresciuto nel settore giovanile dell’Academy, ricambia. «Mi sto trovando molto bene - dice - e anche domenica nella partita inaugurale. Bene anche con Valerio Selvadagi, lui magari è più d’area di rigore, a me invece piace spaziare. Poi in attacco c’è Cardellini e altri compagni validissimi. Sto bene ed è importante a livello di fiducia di squadra aver vinto poi contro un’avversaria come la Sorianese che magari come noi dovrà combattere per mantenere questa categoria». Per la formazione di domenica si dovrà attendere la rifinitura ma Di Renzo pare orientato a confermare gli stessi undici.

