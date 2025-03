Niente da fare per il Ladispoli, il miracolo non riesce e la W3 Maccarese va sul velluto vincendo 4-1. Un poker, quello del Darra, che condanna quasi i rossoblu a un passo dalla retrocessione. Un solo punto nelle ultime 9 giornate, questa squadra non sembra avere le forze per poter risalire la china. Mattatore del match Follo, autore di una tripletta. Per l’Academy Cupperi aveva ristabilito momentaneamente la parità al 28’ del primo tempo. Bosco parte quasi con la stessa formazione di domenica scorsa ad accezione di Fanali al posto di D’Amore. In porta c’è Mercadante, poi appunto Fanali a destra e Polucci sull’altro lato con Barabrossa e Tancredi centrali. In mezzo al campo Merciari e Capanna, ai lati di Biagio e Cupperi con Ferreri a supporto dell’unica punta Cifarelli. Nella W3 ci sono due vecchie conoscenze dell’Academy: Aracri e Catese. Partenza a razzo degli undici di Colantoni: l’ex Aracri crossa e Follo di testa buca Mercadante. Non demordono i ladispolani che riescono ad acciuffare il pareggio subito dopo con Cupperi che sfrutta al meglio un assist di Cifarelli. Per l’esterno sinistro è la seconda marcatura in due giornate. Ospiti che pungono e che vanno ancora vicini al bersaglio quando Cifarelli vede con la coda dell’occhio Di Biagio, lo serve ma quest’ultimo non è preciso sotto porta. Gol mangiato, gol subito e ancora Follo con un tapin riporta avanti la W3. Si chiude qui un bel primo tempo. Nella ripresa il copione non cambia. Il Maccarese attacca e lo scatenato Follo sigla il tris portandosi il pallone a casa. A chiudere il conto ci pensa Rekik subentrato nel corso della ripresa.

IL TABELLINO. W3 Maccarese: Oliva, Guiducci, Starace, Carta (32’ st Marinucci), Aracri, Catese (12’ st Madeddu), Fe (27’ st Rekik), Ferrari (19’ st Bosi), Tisei (12’ st Calveri), Follo, Di Giovanni. A disposizione: Zorzi, Talamonti, Buffolino, Citro. Allenatore: Colantoni.

Academy Ladispoli: Mercadante, Fanali, Polucci, Capanna, Barbarossa, Ranieri (34’ st D’Amore), Di Biagio, Merciari (34’ st Fumasoni), Cifarelli (20’ st Giusto), Ferreri (16’ st Ardel), Cupperi (19’ st Dato). A disposizione: De Matteo, Di Cicco, Lucarini, Urbani. Allenatore: Bosco,

Arbitro: Anastasio di Roma 1.

Marcatori: 1’ pt, 28’ pt e 6’ st Follo (W), 28’ pt Cupperi (L), 28’ st Rekik (W)

NOTE. Ammoniti: Polucci (L).

