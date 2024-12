Il Ladispoli cerca ancora gloria. Tre successi nelle ultime tre giornate, quanto basta per sognare oggi nella prima gara di ritorno in campionato, l’ultima del 2023. Dopo il 2-0 rifilato alla Romulea i ragazzi di Lillo Puccica si preparano ad affrontare Aurelia Antica Aurelia, formazione comunque temibile e difficile da superare (all'andata i romani vinsero 1-0). Ma il momento che stanno vivendo i giovani dell’Academy è altrettanto importante. E se a dirlo è un classe 2006, sempre più leader indiscusso di questa squadra, le sensazioni sono più che positive. «Abbiamo guadagnato posizioni con queste ultime vittorie – è quanto dichiarato da Giacomo Paganetti (nella foto) – l’obiettivo è chiaramente quello di vincere più gare possibili. Possiamo giocarcela con tutti come ha detto anche il nostro mister, anche con quelle che sono nelle posizioni alte di classifica». È sempre più osservato speciale il centrocampista, monitorato scrupolosamente da Salernitana e Frosinone ma altri club starebbero lavorando a fari spenti per accaparrarsi le prestazioni di Paganetti. «Cerco di giocare con semplicità e tranquillità, proprio come facevo lo scorso anno con i ragazzi della mia età», ha poi aggiunto. Mancheranno ancora Daniele Aracri e Yuri Reinkardt in infermeria da diverse settimane. Lillo Puccica potrebbe cambiare qualche pedina. Per Ladispoli-Aurelia è stato designato l’arbitro Rotondo di Frattamaggiore, coadiuvato dagli assistenti Degli Abbati e Gallese di Roma 1. Il fischio di inizio è previsto per le 14.30. La partita sarà visibile anche on line sull’applicazione Mysp o sulla pagina Facebook dell’Academy Ladispoli con telecronaca di Francesco Giannella. Sabato mattina poi amichevole con l’Etrurians, formazione che milita in Prima categoria. Il campionato riprenderà poi domenica 7 gennaio e il Ladispoli andrà a far visita all’Audace, uno scontro diretto per la salvezza.

