Il pass per la Coppa Italia è già alle spalle: il Ladispoli domani alle 14.30 torna in campo per affrontare la capolista Pomezia. Una sfida molto importante ai fini della classifica contro una formazione però candidata per la vittoria del campionato. Serve dunque un’impresa ai ragazzi di mister Puccica che comunque non si sentono sconfitti in partenza. «Tutt’altro - parla il capitano Augusto Buonanno - ovvio sarà una partita molto difficile contro la prima della classe ma ciò nonostante proveremo a strappare dei punti importanti. Contro le cosiddette big del girone non ci siamo mai tirati indietro e anche questa volte proveremo a uscire indenni da Pomezia».

In settimana si era esposto anche Alessandro Colace, traghettatore di questo Ladispoli. «Ci servono le vittorie di sofferenza ma arriveranno anche quelle. Ora c’è il Pomezia, una formazione che non ha bisogno di presentazioni ma andremo lì per giocarcela».

Puccica dovrebbe confermare il suo modulo tattico con D’Angeli in porta, poi difesa a tre con Ranieri che tornerà ad occupare il muro centrale con Temperini e uno tra Roberto Colace e Fischietti. Sulla linea mediana Paganetti dovrebbe spuntarla nel ballottaggio con De Angelis affiancando Alessandro Colace. Sugli esterni Leonardi è ancora out, Ruggiero non si sa quindi si prevede uno schieramento con Aracri a destra e Buonanno sul versante opposto. Difficoltà di scelta nel reparto offensivo. Dei tre ci sarà sicuramente Iurato, poi in tre si contendono due maglie e sono Pagliuca, Polucci e Tiberi.

