L’Academy proverà a chiudere un aprile da protagonista. Tre vittorie di fila, la grande rimonta sul Villalba, superato domenica fuori casa per 4-2, e oggi la chance di superarlo. I rossoblu affronteranno all’Angelo Sale il già retrocesso Citizien Academy; il Villalba se la vedrà a Roma contro una Campus Eur che non ha fatto mollato la spugna andando a rifilare quattro sberle all’Astrea nell’ultima giornata trascorsa. In settimana ha parlato Daniele Aracri, in gol domenica, giocatore ritrovato dopo i tanti guai fisici invernali. «Ci aspettano due partite – sostiene l’esterno destro – che dovremo giocare come affrontassimo le prime della classe, con la stessa grinta e voglia e con molto più entusiasmo. Noi ci crediamo ma è necessario ancora lavorare come del resto stiamo facendo». Da un esterno a un altro. «Con l’ultima vittoria - è il commento di Federico D’Aguanno - ci siamo avvicinati al Villalba, ora dobbiamo provare a superarla per poter disputare i playout di fronte al nostro pubblico. Mancano due gare alla fine di un campionato difficile e cercheremo di vincerle entrambe. Non possiamo permetterci calcoli, la nostra è una squadra forte ma giovane». Soliti dubbi di formazione oggi per Puccica specie per ciò che riguarda il reparto difensivo. In porta ci sarà Tomarelli, poi nelle retrovie torna Fiaschetti e sarà impiegato con Ranieri e Temperini anche se D’Aguanno potrebbe essere confermato nel braccetto dei tre. In mezzo al campo Colace e Polucci, sulle corsie esterne Aracri e Buonanno, poi tandem fantasia con Iurato-Leonardi dietro a Ferruzzi in vantaggio su Pelizzi dopo l’ottima prova fornita domenica scorsa. Fischio d’inizio come sempre alle 11. La gara si potrà vedere anche in diretta sulla pagina Facebook dell'Academy Ladispoli con telecronaca di Francesco Giannella.

