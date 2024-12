Il mercato del Civitavecchia Calcio non è ancora terminato. Dopo aver chiuso la trattativa per l’arrivo del brasiliano Wilson Cruz, il direttore sportivo Marco Angelocore (nella foto) sta “giocando” le sue fiches su altri tavoli, con l’intenzione di regalare altri elementi di valore alla rosa che sarà guidata da mister Massimo Castagnari. Il ds nerazzurro è sulle tracce di Valerio Ardel e Lorenzo Di Biagio. Il primo, classe 2005, è un ragazzo scuola Vigor Perconti, che ha uno dei settori giovanili più apprezzati del Lazio e non solo e che gli ha consentito di ricevere la chiamata della rappresentativa regionale Equality lo scorso anno. L’ex della società blaugrana è un centrocampista offensivo, che ha anche le qualità da fantasista, mettendosi in mostra con l’U19 quando ancora era un U17. In una circostanza trascinò i romani anche alla vittoria della Coppa Lazio, segnando un gol fondamentale nella finale, che condusse la Vigor ai calci di rigore, uscendo vincitrice dopo la lotteria. Ardel ha giocato con la Perconti anche lo scorso anno nella Juniores Elite, dove ha messo a segno cinque reti. Il secondo, come detto, si chiama Lorenzo Di Biagio, anche lui classe 2005 ed anche lui passato dalle parti della Vigor Perconti, dove è stato, tra l’altro, nella seconda parte della scorsa stagione, facendo parte della Juniores Elite, sotto la guida di mister Bellinati. A differenza di Ardel, però, lui è un attaccante, che gioca soprattutto come centravanti e che può agire anche nel ruolo di seconda punta. Di Biagio ha fatto parte del settore giovanile della Lazio, dove è sceso in campo per 12 volte nell’U17 nella stagione 2021-22. Il minutaggio non è stato altissimo, con 390 minuti, ma questi sono bastati per mettere a referto due reti, contro Cosenza e Salernitana. In quella squadra c’era anche Damiano Giranelli, che è stato prelevato proprio dal Civitavecchia qualche settimana fa. Quindi il Civitavecchia pensa giovane, nonostante l’eliminazione della regola degli under, che andrà a sconvolgere, inevitabilmente, il campionato, soprattutto nella parte sinistra della classifica. I prossimi giorni saranno fondamentali per capire se i due ragazzi 19enni decideranno di accettare la proposta presentata dal direttore sportivo Marco Angelocore, voglioso di chiudere la rosa prima della partenza della preparazione atletica, fissata per il prossimo 29 luglio al Vittorio Tamagnini.

