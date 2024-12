Il Civitavecchia Calcio continua a macinare chilometri ed a indurire le gambe nella prima settimana di allenamenti al Vittorio Tamagnini, sotto un sole cocente. In attesa del ritiro di Tagliacozzo, che occuperà i lavori nella prossima settimana, la formazione allenata da Massimo Castagnari ha concentrando i propri sforzi sotto l’occhio vigile dello staff tecnico nerazzurro. Intanto nelle scorse ore la società dei presidenti Patrizio Presutti e Massimiliano Mecozzi ha ufficializzato alcuni inserimenti nel gruppo, che, a dir la verità, erano praticamente cosa fatta già da qualche settimana. Entrano nel roster il difensore Luca Avellini, che gioca soprattutto nel ruolo di terzino. Nonostante la giovane età può vantare sul suo curriculum più di 50 presenze in Serie D, ha vestito maglie importanti come quelle del Trastevere, Astrea e Centro Sportivo Primavera; un eccellente pendolino per la fascia destra che ha le caratteristiche necessarie per poter fare bene con la maglia del Civitavecchia. Firma anche per l’esterno d’attacco Cristian Vittorini, che aveva già giocato al Civitavecchia nella stagione alla Cavaccia di Allumiere, con la guida tecnica affidata prima ad Andrea Rocchetti e poi a Marco Scorsini, assieme al più noto fratello Manuel. Recentemente Vittorini si è messo in mostra in Promozione con la maglia del Parioli. Intanto la società nerazzurra annuncia il calendario delle amichevoli precampionato. La prima si disputerà nel corso del ritiro di Tagliacozzo. Il 10 agosto ci sarà la partita contro la formazione locale del Celano, Intanto ci sono novità per quanto riguarda alcune amichevoli precampionato: la prima si disputerà proprio nel ritiro abruzzese contro il Celano, che giocherà nell’Eccellenza abruzzese, ma che, allo stesso tempo, sarà più avanti nella preparazione, in quanto avrà il primo impegno ufficiale già il 25 agosto per la Coppa Italia regionale contro lo Spoltore. Una volta rientrati in città, ci sarà la partita del 18 agosto alle ore 11 a Tolfa contro i padroni di casa dell’ex Roberto Macaluso. Altro derby comprensoriale sabato 24 agosto all’Ivano Fronti contro il Santa Marinella di Daniele Fracassa per il memorial che porta il nome dell’ex presidente rossoblu. Chiusura, finalmente, al Tamagnini, perché il 31 agosto ci saranno le ultime prove generale a Campo dell’Oro contro il Grifone, squadra romana che negli ultimi anni si è ritagliata un ruolo di primo piano nei campionati giovanili, anche a livello nazionale.

