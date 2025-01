Pazzo Civitavecchia Calcio. I nerazzurri vincono in rimonta per 2-1 contro la Sorianese al Tamagnini e sono ad un solo punto della vetta della classifica dopo la penultima giornata d’andata. Diversi problemi di formazione per mister Massimo Castagnari: Romagnoli non è al meglio e tra i pali si vede ancora Calisse, Funari parte dalla panchina e Pompei prende il suo posto, davanti Cruz non è al massimo e viene sostituito da Di Vico, mentre Avellini viene lanciato nel ruolo inconsueto di ala destra, in stile Luchetti della scorsa stagione. Primo tempo dove la corsa e la fisicità comandano il ritmo della partita con le due squadre che lottano e sono molto imperfette sulle proprie creazioni offensive, col Civitavecchia con i calci piazzati a la Sorianese con le ripartenze tentano entrambe di superare la retroguardia avversaria senza successo alcuno, con gli ospiti che segnano una rete su calcio di punizione che però viene annullato sul finale dei 45’ che termina 0-0. La Sorianese, che deve fare i conti con due sostituzioni nel primo tempo per gli infortuni di Oriolesi e Spolverini, protesta a lungo per una punizione dai 20 metri di Valentini, che finisce in rete. Ma l’arbitro Sambuchi fischia proprio nel momento in cui la palla sta per entrare in porta. Nessuno è riuscito a capire il motivo per cui la rete non sia stata concessa. Seconda parte di gara dove a sciupare una grossa occasione sono i nerazzurri con Manuel Vittorini, che con un destro alto sopra la traversa grazia la Sorianese. La trama sembra la medesima del primo tempo, dove sembrano mancare i lampi di qualità offensivi per stappare la partita ed il match resta bloccato e sembra portare le squadre a spartirsi la posta in palio ma, all’ 81’ gli ospiti trovano il vantaggio con l’ex di gara: Cristian Vittorini con un tiro potentissimo da fuori area supera Calise e porta in vantaggio la Sorianese. Vantaggio che però dura poco perché a rispondere ai rossoblu ci pensa Cesaroni che da subentrato spara un sinistro dalla distanza che finisce nell'angolino basso, parità ristabilita e partita riaperta. Nel finale di gara entrambe le squadre non ci stanno alla sorte e danno tutto pur di ottenere la vittoria ma solo una squadra, riuscirà a regalarsi questa gioia, ovvero il Civitavecchia che, nonostante la perdita di Fatarella nel recupero per espulsione, sfrutta una ripartenza dopo il calcio di punizione avversario che porta Manuel Vittorini ad entrare in area, mettere un cross col sinistro ed a raccoglierlo è Luciani che realizza la rete della vittoria nerazzurra. A dire il vero qualche secondo prima ancora proteste accesissime della Sorianese, che lamentava un calcio di rigore per un fallo che sarebbe stato commesso da Cruz. Probabile che un possibile accentuamento del contatto abbia portato l’arbitro a non concedere un penalty che sarebbe stato decisivo per le sorti dell’incontro. Una vittoria di fondamentale importanza per i ragazzi di mister Castagnari che vanno a -1 dalla W3 Maccarese, prossimo avversario di campionato. «Si è visto lo stesso cliché delle ultime partite – dichiara mister Massimo Castagnari – abbiamo delle difficoltà quando troviamo delle squadre molto chiuse. Facciamo i complimenti all’avversario per come si è espresso, il quale rispetto al Ladispoli ha provato a costruire delle occasioni in attacco, a volte ci hanno messo in difficoltà. I nostri ragazzi che hanno giocato hanno dato veramente tutto, chi è subentrato ha mantenuto la qualità alta a livello di voglia, per arrivare ad un risultato importante. Solo così possiamo rimanere in scia delle squadre che sono nei piani alti della classifica. Ci stiamo avvicinando alla fine del girone d’andata e, visto che siamo stati primi per tanto tempo, abbiamo tutta la voglia di provarci ancora per fare il nostro. A Maccarese andremo con la voglia di non perdere, ma anche per fare la nostra partita per mettere in atto un’altra grande prestazione, soprattutto con il lavoro importante che abbiamo svolto a livello fisico durante il periodo delle feste. E così nonostante le assenze di Rossetti, Rei, Romagnoli, Funari ed altri, si è vista una squadra dove la qualità non decade quando manca qualche giocatore. Nei minuti finali non ne avevamo quasi più, negli ultimi 20 minuti ci stava mancando qualcosa, potevamo fare qualcosa in più, ho visto tanta voglia, ma per un motivo o per un altro la palla non entrava mai. Ed alla fine ce l’abbiamo fatta. Non dimentichiamoci che siamo riusciti a segnare il gol della vittoria con un uomo in meno, è un dato importante. Questa partita mi ha ricordato la storica semifinale di Coppa Italia contro la Cimini, quando siamo riusciti a segnare il gol della vittoria al 96° e siamo riusciti ad ottenere l’accesso alla finale. A livello morale ci serve, un risultato del genere ce lo siamo meritato».

Civitavecchia: Calisse, Fatarella, Bianchi, Pica (34° st Funari), Pompei, Laurenti (39° st Canestrelli), Proietti (37° st Cesaroni), Gagliardi, Avellini (20° st Luciani), Di Vico (12° st Cruz), Vittorini. A disp. Romagnoli, Cerroni, Cataldi, Rossetti. All. Castagnari

Sorianese: Bertollini, Pistoia, Leonardi, Bellacima, Lazzarini, Oriolesi (32° pt Santini), Spolverini (15° pt Balletti), Valentini, Polidori, Ruibal, Vittorini (39° st Martinozzi). A disp. Morelli, Ricci, Morettini, Diana, Giurato, Nischwitz. All. Del Canuto

Arbitro: Sambuchi di Tivoli

Reti: 36° st Vittorini (S), 42° st Cesaroni (C), 50° st Luciani (C)

Ammoniti: Pistoia (S), Vittorini (S)

Espulsi: Fatarella (C) al 48° st per doppia ammonizione

