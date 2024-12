Il Civitavecchia Calcio fa altri due annunci. La società nerazzurra ha chiuso per l’arrivo del centrocampista classe 1997 Andrea Laurenti e dell’attaccante classe 1999 Cristian Vittorini, fratello di Manuel. Cominciando dalla questione Laurenti, la trattativa, come già spiegato qualche giorno fa, era in stato avanzato e così nel pomeriggio di lunedì il giocatore si è recato al Vittorio Tamagnini per apporre la firma che lo legherà al club del presidente Patrizio Presutti. Laurenti ha affrontato e giocato contro i nerazzurri lo scorso 1° novembre, nell’assurda rimonta del Valmontone, che ad inizio secondo tempo stava perdendo contro la squadra diretta a quel tempo da Raffaele Scudieri ed alla fine uscì vincitrice per 3-2. Il giocatore ha manifestato tutto il suo entusiasmo per questa sua nuova avventura e ritroverà vicino a lui, nel reparto di mediana, anche Cristiano Proietti, che con lui ha giocato lo scorso anno a Valmontone. Farà parte del Civitavecchia, anche se per lui si tratta di un ritorno, anche Cristian Vittorini. Il più piccolo della famiglia Vittorini, visto che c’è anche Miguel, altro elemento che ha indossato il nerazzurro, ha fatto parte del team in occasione della stagione pazzesca, dove è stato necessario disputare le gare casalinghe ad Allumiere, per la chiusura del Fattori. A quel tempo Cristian era un under e, vista la difficile situazione di quella squadra, prima diretta da Andrea Rocchetti e poi da Marco Scorsini, non riuscì a dimostrare tutto il suo potenziale, cosa che ha messo in atto successivamente, soprattutto con la maglia del Parioli. E c’è anche un episodio negativo: due anni fa Cristian Vittorini decise un Civitavecchia-Ladispoli al Vittorio Tamagnini, segnando il gol del definitivo 2-2 a quattro minuti dal termine, quando giocava per i rossoblu, al tempo diretti da Massimo Castagnari, che era al suo esordio in panchina. Bisognerà ancora attendere per mostrare foto e selfie di altri due elementi pronti a vestire la maglia nerazzurra, con cui l’accordo è stato praticamente raggiunto, ma non possono essere ancora presentati per motivi burocratici, in quanto non è ancora giunto il nullaosta dalle società che detengono il loro cartellino per permettere il loro tesseramento. Stiamo parlando del difensore Damiano Giranelli, scuola Lazio, che lo scorso anno ha anche lui affrontato il Civitavecchia da avversario con l’Aurelio, e del terzino Luca Avellini, anche lui in attesa di accasarsi ufficialmente alla squadra di Castagnari. Nei prossimi giorni tutto dovrebbe essere risolto, anche se sembra mancare veramente poco, e così i tifosi del Civitavecchia potranno iniziare a conoscere anche questi due ragazzi. Come già detto nei giorni scorsi, è ufficiale l’addio di Matteo Menghi, che è diventato un nuovo giocatore del Real Monterotondo. Tanta la voglia dell’ex bomber nerazzurro di misurarsi in una categoria diversa, visto che gli eretini fanno ancora parte del campionato di serie D.

