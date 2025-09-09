Esordio stagionale positivo per la Supernova Fiumicino, che inaugura l'annata 2025-2026 con una vittoria, guadagnata esternamente contro le Stelle Marine Basket. I rossoneri del presidente Laurenza, che si preparano all'inizio del campionato di Serie C, hanno mostrato in quest'amichevole segnali incoraggianti battendo gli avversari con il punteggio finale di 70-74. Sotto la guida di coach Di Giuliomaria, la squadra ha dato prova di buona condizione fisica e compattezza, elementi fondamentali in vista dei prossimi impegni ufficiali. Una prestazione convincente, frutto del lavoro svolto in preparazione e dell’ottimo mix tra conferme e nuovi innesti. Durante il mercato estivo, la società ha deciso di puntare sulla continuità, confermando elementi chiave come il capitano Tebaldi, Staffieri, Marchetti e Manzo, colonne portanti del gruppo. Allo stesso tempo, sono arrivati rinforzi di qualità: Grilli, Diedhiou e Gabrieli, giocatori destinati ad alzare il livello tecnico e atletico del roster. La vittoria contro le Stelle Marine rappresenta un primo, importante test superato, ma l’obiettivo resta quello di farsi trovare pronti per l’inizio del campionato. Il cammino è appena cominciato, ma le premesse fanno ben sperare: la Supernova c’è, ed è pronta a brillare anche in questa stagione.

