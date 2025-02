Una stoica Supernova Fiumicino, nel 19esimo turno del girone L di Serie C - valevole per il campionato di Conference Centro - cade 92-82 (28-22, 51-37, 74-58). I ragazzi di coach Sardo, provenienti da una vittoria convincente come quella conquistata durante lo scorso weekend ai danni del San Nilo Grottaferrata e in attesa del prossimo match con il Pomezia, non riescono a ripetersi uscendo sconfitti per merito della Scuola Basket Frosinone. I padroni di casa, quinti in classifica rispetto alla nona posizione ricoperta ad oggi dagli ospiti, con la loro tenacia sono stati quelli a prevalere e ad avere la meglio. Un ottimo inizio di gara, in quel del Palazzetto dello Sport Casaleno, illude i rossoneri. Il momentaneo +5, grazie ai 7 punti messi a segno da un positivo Fasolino, danno l'impressione come se l'incontro della precedente giornata stesse continuando ad andare in scena. Concentrazione ed abnegazione ai massimi livelli, che però con il passare del tempo calano entrambe. Il -7 al 6’ ed il -16 un minuto dopo incominciano a pesare, con il punteggio - almeno momentaneamente - fermo sul 46-30. Nella ripresa la musica non cambia, nonostante il rientro in campo da parte di Finamore, dopo esser stato out un mese a causa di un infortunio. Nonostante ciò, la giusta scossa che poteva servire di fatto non arriva. E la Supernova, con le ultime energie a disposizione prova a rientrare in una partita già compromessa ma di fatto non ci riesce, nonostante i seguenti canestri messi a segno dai rispettivi giocatori: Zappalà 12, Okereke 16, Tiraferri 6, Tebaldi 10, Manzo 10 e Fasolino 16.

I RISULTATI DELLA 19ESIMA GIORNATA. San Nilo Grottaferrata-Fortitudo Anagni 81-75, Scuola Basket Frosinone-Supernova Fiumicino 92-82, Anzio Basket Club-Virtus Aprilia 98-68, Virtus 70 Pomezia-Pg Frassati Ciampino 62-51, Virtus Valmontone-New Basket Time Latina 72-78, Pallacanestro Sora-Fortitudo Scauri 85-87, Basket Cassino-Club Basket Frascati 56-44.

LA CLASSIFICA. Virtus 70 Pomezia 36, San Nilo Grottaferrata 26, New Basket Time Latina 26, Pallacanestro Sora 26, Fortitudo Scauri 24, Anzio Basket Club 22, Pg Frassati Ciampino 22, Supernova Fiumicino 18, Virtus Valmontone 14, Fortitudo Anagni 8, Basket Cassino 8, Club Basket Frascati 4, Virtus Aprilia 4.

