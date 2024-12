Emozioni a go go nella 29esima giornata del girone A di Promozione giocata oggi pomeriggio in un’appassionante turno infrasettimanale. Missione compiuta per le due favorite finali che seppur in match da montagne russe si sono imposte nei confronti casalinghe contro le agguerrite avversarie. La Sorianese (62) conferma il primato grazie al 3-2 interno con il quale ha battuto la determinatissima DuepigrecoRoma (30) che non perdeva dallo scorso febbraio. Cimini costretti alla doppia rimonta con Polidori che all’11’ del primo tempo risponde allo 0-1 di Bernardini e poi nella ripresa era stato ancora Bernardini a portare avanti i suoi al 16’ ma tra il 20’ e il 26’ ci hanno pensato Bellacima e Perazza a portare in vantaggio i rossoblu che non hanno più mollato la presa. Alla Sorianese resta in scia a meno due l’Urbetevere (60) che anche in questo caso in rimonta ha battuto per 2-1 il Città di Cerveteri (29) alla ricerca dei punti salvezza. Etruschi in vantaggio nel primo tempo con Fagioli, romani che hanno capovolto la situazione nella ripresa con la doppietta di Simone Trincia. Perde terreno sul duo di testa il Tolfa (58 punti con una gara in più giocata) bloccato in casa sul 2-2 dal Santa Marinella (52). Per le altre provinciali punto casalingo da non disprezzare per il Pescia Romana (38) che impatta sullo 0-0 con il Fregene Maccarese (34) e resurrezione del Ronciglione United (38) che dopo un poker di sconfitte ha saputo rialzare la testa andando a vincere per 4-1 a Campagnano contro un Parioli (30) che continua a scivolare all’indietro. Prodigiosa rimonta del Tarquinia (29) che dal 3-1 sale sino al 3-3 nella trasferta contro l’Ostiantica (35) e resta in corsa per una difficile ma non impossibile salvezza diretta anche se è ancora molto dura. Negli altri match a picco le cenerentole Castel Sant’Elia (16) e Canale Monterano (19) entrambe vicinissime alla retrocessione matematica. Il Castel Sant’Elia ha ceduto per 4-0 sul terreno dell’ Ostiense (33) ed il Canale ha perso in casa per 2-1 contro il Palocco (54). Ha riposato il Borgo Palidoro (35). Se il campionato fosse finito oggi retrocessione diretta per Castel Sant’Elia e Canale Monterano e playout tra Fregene Maccarese-Città di Cerveteri, Polisportiva Ostiense-Tarquinia Calcio e Parioli-DuepigrecoRoma. Restano da giocare ancora 5 turni e può ancora accadere di tutto.

Domenica per le due battistrada gare esterne con la Sorianese attesa nel più classico dei testa coda sul campo del fanalino Castel Sant’Elia e l’Urbetevere che sulla carta ha un compito ben più impegnativo visto che giocherà a Ronciglione contro i rossoblu galvanizzati dal largo successo di ieri contro il Parioli.

