È stata una storia infinita quella della gara della 24esima giornata del campionato di Eccellenza girone A tra Luiss e Citizen Academy dopo una serie di ricorsi e controricorsi per un errore tecnico dell’arbitro. Mercoledì si è scritta la parola fine della telenovela con il recupero del confronto che ha sancito il successo per 4-2 della Luiss sul fanalino di coda del girone Citizen. Luiss in rete con Biraschi e la tripletta di De Vincenzi, Citizen in rete con Silvestri e Signorello. E questo risultato ha sancito la retrocessione matematica del Citizen Academy che è la prima formazione a salutare l’Eccellenza. Ad un passo dalla seconda retrocessione ufficiale il Pescatori Ostia con i suoi soli 15 punti ed il risultato di mercoledì ha finito per inguaiare e non poco chi arriverà terzultimo e che rischia di non disputare i playout visto che la forbice attuale tra la terzultima attuale che è il Ladispoli con 22 punti e la Luiss salita a 34 è di ben 12 punti (con 9 lo spareggio non si gioca). Davanti al Ladispoli c’è l’Audace a 23 ed il Villalba a 29.

