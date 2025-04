La Nautilus dimostra di essere grande con le grandi. La squadra di coach Daniele Lisi espugna Parma e sconfigge per 11-9 lo Sport Center, al termine di una sfida davvero complicata.

Le civitavecchiesi prendono il comando alla fine del secondo tempo e non lo lasciano praticamente più.

Triplette per Bianchi e Marussi. Il successo consente a Tortora e compagne di tornare al comando della classifica a due giornate dalla conclusione della regular season.

«È stata una partita tiratissima fin dall' inizio - affermano dalla Nautilus - tra due squadre che non a caso hanno sempre occupato le prime posizioni di classifica. Le ragazze durante la settimana hanno lavorato molto intensamente e oggi hanno messo in vasca tutto ciò che avevano, grinta, determinazione e sviluppato un bel gioco, d'altronde per uscire da Parma con i tre punti bisognava essere perfetti. Tre punti pesantissimi che oltre a permetterci di riprenderci la testa della classifica, a due giornate dalla fine, anche se ancora non c'è la matematica certezza, ci proiettano in maniera seria tra le candidate a un posto playoff». La classifica dà sensazioni positive al sette di Daniele Lisi, che, come detto, comanda la classifica del girone Sud con 29 punti e due lunghezze di vantaggio nei confronti di Sport Center e Volturno. Negli ultii due turni la Nautilus potrà giocare le due gare in casa contro Napoli Lions e Bologna, ad inizio maggio.

