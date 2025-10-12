Dopo 15 anni di attesa, il calcio a 5 civitavecchiese è tornato sul palcoscenico della Serie B nazionale, ma l’esordio non ha portato il risultato sperato. Al Pala De Angelis, la Futsal Academy si è arresa per 3-1 al Villaspeciosa, al termine di una gara combattuta. I rossoblù di Vincenzo Di Gabriele, costretti a fare i conti con diverse assenze importanti — tra cui quella del capitano Jacopo Santomassimo — hanno comunque approcciato bene il match, sostenuti dal calore del pubblico di casa. Dopo un primo tempo equilibrato, nel quale si era sull’1-1 grazie alla rete di Di Eugenio, nella ripresa gli isolani hanno sfruttato al meglio le occasioni, siglando due gol che hanno deciso la sfida. Nonostante la generosità e l’impegno, la Futsal Academy non è riuscita a completare la rimonta.

«Abbiamo creato molto andando in vantaggio – commenta mister Vincenzo Di Gabriele – e sbagliando molto sotto porta. Complimenti a loro che sono stati cinici e hanno vinto meritatamente. La responsabilita della sconfitta è solo mia, i ragazzi hanno dato tutti». Un esordio dal sapore amaro nel punteggio, ma con indicazioni incoraggianti per i civitavecchiesi, che hanno mostrato carattere e organizzazione nonostante le defezioni. La testa è già alla prossima giornata, con l’obiettivo di muovere la classifica, sapendo bene che in serie B certe sbavature non vengono più permesse e ci vorrà maggiore continuità nelle prestazioni per figurare bene in questo contesto.

