Continua la cavalcata della Futsal Academy verso i vertici del campionato di serie C1. All’Ivan Lottatori i nerazzurri hanno sconfitto per 4-1 il Bracelli e ottengono un’altra vittoria importante nella lotta per la conquista dei playoff. Dopo la segnatura che apre il confronto, ad opera del solito Proietti, la gara si accende nella parte conclusiva della prima metà di gara. I romani pareggiano su rigore, poi a due secondi dalla fine Lopez è abile a conquistare il fallo che permette al quintetto di Vincenzo Di Gabriele di poter beneficiare di un tiro libero, che viene trasformato da Santomassimo. Nel parapiglia di fine primo tempo un giocatore ospite viene espulso per proteste. Nella ripresa la Futsal Academy è brava ad abbassare i toni, sia dal punto di vista umorale che tecnico, e riesce a fare sua la gara senza grossissime difficoltà. A risolvere la pratica ci ha pensato Trappolini, con una doppietta, che sul secondo gol ci mette anche un tunnel con uno scavetto per segnare. Non è andato tutto bene per i nerazzurri, che, al via del secondo tempo, hanno dovuto fare i conti per un infortunio di Lopez, per il quale, nei prossimi giorni, sarà fondamentale valutare lo stato di salute dopo il problema muscolare che ha accusato. Con questo successo la squadra di Di Gabriele continua la sua corsa ai playoff, che la vede al terzo posto con 28 punti, ad una sola lunghezza dal secondo, al momento nelle mani del Cecchina. Sabato prossimo ci sarà un altro incrocio difficile sul campo della Vigor Perconti, che ha una delle ultime possibilità di agganciare il treno che conta.

È giunta l’ennesima sconfitta, invece, per il Santa Severa, che sembra aver svanito il piccolo momento di entusiasmo vissuto nel mese di dicembre. I santamarinellesi sono crollati per 7-0 sul campo del Cccp, in una gara che non ha visto mai protagonisti i ragazzi guidati da David Dell’Università. La classifica vede i neroverdi sempre in fondo, con zero punti, con -12 dalla zona playout, cosa che rende ai limiti dell’impossibile una rimonta da qui al termine della stagione, alla quale mancano 11 partite.

Passando al campionato di serie C2, si è registrato un sabato molto differente per le due squadre civitavecchiesi. L’Atletico inizia non bene il 2025 e perde al San Liborio Stadium per 3-1 contro il Fabrica. È stata una gara nella quale il quintetto di Simone Tangini non è riuscito ad esprimersi al meglio ed ha pagato dazio contro una formazione emergente nella parte di centro classifica. Ma la società del presidente Ermanno Muneroni protesta nei confronti dell’arbitro.

«Con rammarico siamo costretti a tornare sull'argomento arbitri - affermano dal club gialloblu - noi dal 2010 abbiamo sempre cercato di mantenere alta la guardia su questo argomento, poi però per i miracoli ci stiamo organizzando. Sabato scorso si presenta l'arbitro designato, con un atteggiamento non consono ai canoni abituali (molto nervoso, osiamo dire quasi agitato...) che viviamo solitamente ogni fine settimana. Come di consueto assegniamo lo spogliatoio, bottiglietta di acqua di rito, ma notiamo subito un atteggiamento di diffidenza generale, soprattutto nei confronti di chi lo sta ospitando. A pochi minuti dall' inizio della gara intima a tutti i non in lista e non tesserati di togliersi da dietro le panchine. Ricordiamo che lì è presente il defibrillatore e deve esserci obbligatoriamente sempre un responsabile abilitato all’uso in caso di necessità. Siamo usciti tutti, nonostante in 15 anni non ci sia mai stato una comunicazione del genere. Nel corso della gara, invece, l’arbitro è stato protagonista di più sermoni verso atleti e dirigenti, che ovviamente non portano serenità in campo, interrompendo il gioco più volte. Addirittura ha minacciato di sospendere la partita, cosa mai accaduto in 16 anni di agonismo. Stessa “commedia” all’inizio del secondo tempo, dove ritarda l’inizio di almeno 5-6 minuti, continuando a redarguire tutti. Al di là della nostra sconfitta, maturata sicuramente per una migliore prestazione degli avversari, chiediamo agli organi preposti di intensificare il lavoro di selezione dei designati alle gare dei campionati che vanno dalle giovanili alle prime squadre. Lavorare, selezionare e scegliere oltre che per i test atletici, anche per quelli psicologici, effettuando clinic attitudinali e di comportamento magari monitorando anche dinamiche di stress ed ansia, che si possono innescare sui designati, anche arbitrando una tranquilla gara di campionato regionale di serie C2».

L’Atletico scivola al sesto posto in classifica ed ha solo tre punti di vantaggio nei confronti del Quartiere Campo Oro, che continua ad inanellare successi, questa volta espugnando il campo del fanalino di coda Settecamini per 9-4. Non era un incontro particolarmente duro, ma i gialloverdi, nel corso della stagione, hanno avuto parecchie difficoltà ad imporre i loro ritmi ed il loro gioco in trasferta, ma questa volta l’operazione è andata a buon fine. In evidenza Nistor con una tripletta, doppiette di Pernelli, Moretti e Vaitovich, che ha debuttato anche in campionato, mettendosi subito in mostra ed entrando pienamente negli schemi della squadra di Umberto Di Maio. Ora i gialloverdi iniziano a guardare con fiducia a quello che sta accadendo davanti, anche perché non si è ancora capito quale potrebbe essere la squadra da battere in questo girone, nonostante i rumor diano alcune squadre per favorite per la corsa finale.

«Siamo riusciti a vincere nonostante le difficoltà - dichiara mister Umberto Di Maio del Qco - infatti prima della partita Ho perso anche Rossi e Mancini. Vaitovich è sceso in campo negli ultimi dieci minuti ed ha disputato una buona gara. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi, che hanno dato il meglio. Peccato solo per aver subito quattro gol. Andiamo avanti così».

Decima vittoria consecutiva per l'Evergreen nel campionato di serie D. I gialloblu hanno festeggiato anche sul campo del Primavalle, uscendo vincitori per 3-2 dopo una gara molto difficile. Alla fine il quintetto di Fabrizio Fattori è riuscito a prevalere grazie alla doppietta di Agozzino ed al centro di Tamalio. Con questo ennesimo semaforo verde, l'Evergreen continua a condurre il proprio girone con sei punti di vantaggio nei confronti del Casale di Roma.

