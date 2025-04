Per il secondo anno consecutivo l’istituto Flavioni si laurea campione provinciale nella pallamano scolastica. Il risultato è giunto dopo le finali del campionato al PalaToLive di Roma, che ha visto le pupille delle professoresse Elisa Evangelista e Nadia Stanzione riuscire a primeggiare ancora una volta. Nelle finali le civitavecchiesi hanno sconfitto per 24-12 il De Filippo di Guidonia e per 20-15 il Sarro della Laurentina. «Siamo veramente soddisfatte di quello che queste ragazze sono riuscite a fare – commentano le professoresse Elisa Evangelista e Nadia Stanzione – alcune sono al loro secondo successo perché avevamo fatto parte del gruppo anche lo scorso anno, quando erano solo in seconda media. Quest’anno non ci sarà la fase nazionale, perché il programma prevede che tocca ad un solo sport ogni anno e per la pallamano era già avvenuto nel 2024, quando avevamo trionfato a livello tricolore nelle finali di Palermo. Il lavoro della professoressa Evangelista, che si avvale dell’esperienza della “prof” Stanzione, consiste soprattutto nel consentire ai ragazzi della scuola di svolgere attività sportiva e, allo stesso tempo, di foraggiare la pallamano civitavecchiese ed il vivaio della Flavioni, che ha bisogno di ricambi per poter continuare a portare avanti l’handball cittadino». Ecco i nomi delle protagoniste: Beatrice Scolastici, Asia Ricciardi, Chiara De Meo, Noemi Campo, Emma Pallante, Elisabetta Pitzalis, Sofia Capuani e Flavia Branchi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA