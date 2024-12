Cambio di programma per la Favl Cimini Viterbo, che anche in considerazione della grande calura di questi giorni ha deciso di spostare almeno per la prima la settimana la sede della sua preparazione precampionato che prenderà il via lunedì prossimo 29 luglio e che si svolgerà presso il campo sportivo Comunale in erba di Vallerano così come avvenne lo scorso anno e non al Pinovo Sporting Center. Questa intanto la rosa al momento definita e che si metterà agli ordini di mister Puccica e del suo staff: portieri: Gabriele Benvenuti, ’03, - Bryan Cadar, ’05. Difensori: Flavio Scognamiglio, ‘01, Giovanni Giordano, ‘96, Valerio Ranieri, ’00, - Manuel Valerio, ‘03, Alessandro Pompei ’03. Centrocampisti: Gianmarco Nesta 00, Claudio Patrizi, ‘04, Matteo Iurato, ‘00, - Riccardo Ottaviani, ‘03, - Giulio Ruggiero, ‘01, - Marco Ciucci, ‘05, Yuri Reinkardt, ’02. Attaccanti: Luca Romeo Cifarelli, ‘02, Amaurys Guzman, ’05, Gabriele Giusto, ‘98, Leonardo Cuccioletta 04, Leonardo Calvigioni, ‘02.

Società attenta sul mercato per andare a rinforzare ulteriormente il gruppo e prima scelta messa nel mirino quella di un centrocampista centrale di esperienza in grado di dettare i tempi di gioco, il classico metronomo in un reparto che al momento ne è carente.

