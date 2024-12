È bastata poco più di un'ora alla Comal Civitavecchia Volley Academy per espugnare Castel Gandolfo nel campionato di serie C.

Le arancionere hanno sconfitto per 3-0 lo Sporting Pavona in un match dove il risultato è abbastanza eloquente.

Gara senza particolari sussulti, con il gruppo di coach Alessio Pignatelli che ha voluto chiudere la pratica il prima possibile, per non disperdere troppe energie, riuscendo a prevalere facilmente nei primi due set e non perdendo la concentrazione nel terzo parziale, quando le padrone di casa hanno cercato di rimanere in scia nella prima parte dello spicchio di gara.

Anche la Lazio ha vinto la sua gara per 3-0, quindi nel big match di sabato prossimo al Marconi le tigri si presenteranno con tre punti di ritardo dalle aquilotte, ragione per cui la formazione di Civitavecchia sarà chiamata ad una prova sontuosa che possa portare in dote i tre punti e il conseguente sorpasso in classifica.

«Abbiamo giocato una buona partita - commenta coach Alessio Pignatelli - e fatto un po’ di alternanza in campo con le ragazze. Sempre bene iniziare l’anno con una vittoria».

