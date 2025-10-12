Subito tre punti per la Comal Civitavecchia Volley: le rossonere civitavecchiesi espugnano il campo di Colli Albani nel loro esordio in Serie C girone A, imponendosi con un netto 3-0 e dimostrando ancora di esserci, nonostante i problemi fisici di alcune ragazze nelle settimane antecedenti a questo tanto atteso esordio nella massima categoria regionale. Guidate dall’allenatore Alessio Pignatelli e dalla capitana Veronica Guidozzi, le “coccinelle” dimostrano fin da subito determinazione e compattezza, lasciando alle padrone di casa solo qualche briciola di resistenza nei parziali, in una gara che ricalca i tanti successi ottenuti negli ultimi anni, sempre imponendosi d’autorità. Dopo la delusione per la mancata promozione in B2 nella scorsa stagione, le civitavecchiesi partono con il giusto slancio, pronte a confermarsi protagoniste anche in questa annata.

«La partita è filata via abbastanza agevolmente – sono le parole al termine dell’incontro dell’allenatore Alessio Pignatelli – ma ancora siamo lontani dalla prestazione massimale. Bisogna spingere parecchio in allenamento e migliorare alcuni aspetti nel gioco. Prendiamo il risultato, ma bisogna migliorare la prestazione».

@RIPRODUZIONE RISERVATA