Una vittoria più complicata del previsto, ma alla fine sempre una vittoria da tre punti. Ottavo successo in otto uscite per la Comal Civitavecchia Volley, che si è imposta per 3-0 ai danni di Palombara nel match della palestra dell’istituto Marconi, nel quadro dell’ottava giornata del campionato di Serie C. Le previsioni indicavano questo incontro come relativamente facile per le ragazze allenate da coach Pignatelli, ma il campo ha detto altre cose, soprattutto nel primo set. Infatti le ospiti si sono portate in vantaggio più di una volta, con le rossonere che non sono riuscite ad esprimere, da subito, il loro consueto gioco, andando un po’ in difficoltà, sugli attacchi avversari. È servito andare ai vantaggi, dopo aver rischiato seriamente di perdere il parziale, a Guidozzi e compagne che, a dire il vero, non hanno avuto grosse difficoltà nella parte successiva del confronto, andando ad aggiudicarsi gli altri due parziali, anche se senza “ammazzare” la partita, ma conducendola in porto senza grossi sospiri. Naturalmente la classifica vede sempre le ragazze rossonere in testa. «È stata una partita più complicata del previsto - spiega il tecnico della Comal Cv Volley Alessio Pignatelli - e per questo abbiamo dovuto faticare per portarla a casa. Grande merito all’avversario che ha fatto la sua partita ma anche del nostro atteggiamento un po’ molle. Questa partita ci dà tre punti ma anche la certezza che dobbiamo lottare contro ogni avversario senza dare nulla per scontato tantomeno la vittoria. Ci godiamo l’ottava vittoria consecutiva e la vetta della classifica ma guai a mollare la concentrazione se vogliamo mantenere l’imbattibilità».

Alcuni scatti del match Comal Civitavecchia Volley-Palombara (Foto Nicoletta Vittori)

