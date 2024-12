Niente da fare, il 2024 della Cestistica inizia con una sconfitta casalinga che dà un duro colpo alle ambizioni della squadra cara a patron Rizzitiello.

Al PalaRiccucci di Civitavecchia la formazione targata Ste. Mar. 90 cede le armi agli ospiti di Frascati per 59 a 68 nella gara valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C.

Una sconfitta che relega i rossoneri nella settima piazza del tabellone, a -10 dalla capolista Frassati.

Della gara ha parlato il tescnico della Cestistica Gabriele La Rosa: «Stiamo in un momento di cambiamento di giocatori importanti, quindi gli equilibri non ancora saldi e portano a partite come quella con Frascati. Una maggior lucidità al tiro poteva darci i 2 punti ma non c’è stata, merito ai nostri avversari di averci creduto un po’ di più. Noi adesso andremo sul mercato e continueremo a lavorare per i nostri obiettivi».

Parziali: 14-17, 16-20, 10-15, 19-16.

Cestistica Civitavecchia: Campogiani 7, Nadin, Kocan 11, Gianvincenzi 4, Scarpone 8, Serafini n.e., Tarricone n.e., Di Nardo Di Maio, Bottone V. 5, Ferluga, Bottone A. 7, Spda 17. Allenatore: La Rosa.

Club Basket Frascati: Ramirez Gavidia, Cisse, Nasti 2, Rossi 5, Valentini 5, Guaita Leon 8, Thiam 2, Grazioli 5, Meconi, Yenan 2, Cavallo 6, Sforza 33. Allenatore: Zerbin.

