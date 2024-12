Al termine di una settimana caratterizzata da una nuova vicissitudine societaria l’Asd Pallavolo si prepara ad un nuovo fine settimana di campionato in serie C. Nel girone A femminile la 3epc Asp Civitavecchia riceverà l’ultima in classifica Volley Sora; la sfida del Palazzetto Insolera-Tamagnini sabato alle 18.30 rappresenta per le ragazze allenate da Giovanni Guidozzi l’occasione per allungare in classifica e consolidare l’ottima settima posizione. Un’ora prima delle rossoblù andranno in campo i gialloblu dell’Etruria Volley impegnati nella trasferta a Cerveteri contro il Rim. Un derby del territorio sostanzialmente per la squadra creata dalla collaborazione tra Tuscania Volley e Asd Pallavolo Civitavecchia, che nel girone A maschile occupa sorprendentemente la seconda posizione con 14 punti. La parola quindi per qualche giorno va ai campi di gioco che è lo spazio consono a misurare il proprio valore. Dopo di che è lecito attendersi nuove puntate dopo le dimissioni di 11 soci dall’assemblea dell’Asd Pallavolo Civitavecchia; l’auspicio è che il funzionamento e l’onorabilità della storica società sportiva civitavecchiese non vengano intaccati, nel rispetto di una storia lunga sessant’anni.

