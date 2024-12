Sempre più convincenti le prestazioni dei ragazzi del Volley Ladispoli che procedono con regolarità nei due campionati regionali previsti dal programma tecnico: la serie D e l’Under 19 Eccellenza. In entrambi i campionati non solo viaggiano con il vento in poppa, ma stanno entusiasmando tutti gli appassionati del volley locale.

Mercoledì scorso l’Under 19 Eccellenza si è imposta nella difficile trasferta romana sulla Virtus; la particolarità della gara è stata quella di aver centrato il risultato al tie-break dopo oltre due ore di gioco e con parziali molto sofferti (23-25, 26-24, 23-25, 25-19, 21-23). Ora la classifica vede la squadra posizionata al terzo posto.

Sabato, invece, nel campionato di serie D il confronto è stato con la capolista Aurelio che viaggiava sino a quel momento a punteggio pieno insieme alla Luiss. La gara è stata di grande intensità. Già dai primi palloni giocati si è capito che il confronto sarebbe stato agonisticamente acceso e spettacolare. Ed infatti cosi è stato: tutta la gara ha vissuto momenti ed azioni molto emozionanti. Ai ragazzi del tecnico Pregnolato, che in qualche precedente gara si era rimproverato qualche calo di concentrazione di troppo dopo set vinti in scioltezza, questa volta vanno fatti soltanto i complimenti perché la gara è stata veramente difficile, con pochi falli e tante azioni prolungate che hanno scatenato l’entusiasmo delle tifoserie. Questi i parziali (25-21, 14-25, 25-20, 25-22). Con questa brillante vittoria il Ladispoli affianca il Pqp Volley al 2° posto in classifica e rosicchia un punto alla Luiss che vince il tie-break contro il Montmartre. Il prossimo appuntamento è per domenica in trasferta a Roma alle ore 18.30 contro l’Antares.

©RIPRODUZIONE RISERVATA