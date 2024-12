La Maury’s Com Cavi Tuscania fa suo il derby con Volley Club Orte con il massimo scarto e allunga ulteriormente su ToscanaGarden Arno costretta ai vantaggi in casa della NaturEnergy Anguillara. Al fischio di inizio dei signori Simone Ianiro e Andrea Pallotti, Perez Moreno dà spazio alle seconde linee e schiera Tuscania con Marrazzo al palleggio in diagonale con Buzzelli, Festi e Stoleru al centro, Genna e Lucarelli di banda, Quadraroli libero. Sacchinelli risponde Daniele Ottaviani al palleggio e il fratello Lorenzo opposto, Coluccia e Santi in banda, Moscatiello e Diouf al centro, Parolisi libero. Partono forte gli ospiti che trovano subito il break (1/-4). Tuscania recupera subito e si continua punto a punto con Orte sempre davanti. A metà del set Tuscania prova la fuga (18-13), un vantaggio che capitan Buzzelli e compagni mantengono fino al termine con Genna che mette a terra il 25-17. Si torna in campo con Tuscania decisa a non correre rischi 8-3. La reazione di Orte tarda però ad arrivare e i padroni di casa incrementano il vantaggio 13-6. Victor Perez Moreno decide di dare spazio alle cosiddette seconde linee: dentro Borzacconi per Buzzelli, Rogacien per Genna e De Angelis al posto di Marrazzo. Anche Orte cambia Daniele Ottaviani con Suadoni. Tra i padroni di casa Facchini al posto di Festi 21-11. Il servizio di Moscatiello finisce a rete e Tuscania si porta sul due set a zero 25-16. Terzo parziale con i padroni di casa subito avanti (9-4). Perez Moreno cambia di nuovo il regista: dentro De Angelis al posto di Marrazzo (16-7). Orte prova a reagire (19-15) ma l’attacco vincente di Borzacconi e l’ace di Genna frenano l'accenno di rincorsa 21-15. L’ace di Lucarelli e il successivo errore dei nove metri di capitan Coluccia assegnano alla Maury’s Com Cavi Tuscania set e incontro 25-16.

IL TABELLINO. Maury’s Com Cavi Tuscania-Volley Club Orte: 3-0.

Parziali: 25-17, 25-16, 25-16.

Durata: ‘25, ‘25, ‘24.

Arbitri: Simone Ianiro (Roma) e Andrea Pallotti (Tivoli).

Maury’s Com Cavi Tuscania: Buzzelli (cap) 6, Simoni, Genna 6, Festi 2, Lucarelli 8, Stoleru 3, Marrazzo 3, Facchini 2, Pieri, Borzacconi 4, De Angelis, Rizzi (L), Quadraroli (L), Rogacien 6. Allenatore: Victor Perez Moreno. 2° allenatore: Francesco Barbanti.

Volley Club Orte: Scarponi 3, Ottaviani L. 4, Coluccia (cap) 9, Diuof 4, Santi 3, Suadoni 1, Ottaviani D. 1, Parolisi (L1), Moscatiello 2, Passini (L2). Allenatore: Francesco Sacchinelli.

Mvp: Tommaso Quadraroli premiato dal massofisioterapista del Tuscania Volley Mauro Fringuelli.

