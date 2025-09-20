Dieci interminabili round in cui il Toro non ha mai mollato di un centimetro. Cristian Malvitano però si è dovuto arrendere ai punti contro Gianluca Picardi che così si laurea nuovo campione dei superleggeri del titolo Wba Mediterraneo. Spettacolo puro al Pala Casoria di Napoli per i due che non si sono risparmiati dando tutto sul ring. Il 28enne Malvitano non è andato al tappeto, fino all’ultimo ha provato a risalire nel punteggio ma il verdetto unanime degli arbitri è andato a favore del padrone di casa.

A seguire il Toro (questo il soprannome di Malvitano) tantissimi cerveterani. La stessa città, grazie al Comune, ha predisposto un maxischermo al Granarone dove è stato possibile assistere all’incontro. Nonostante la sconfitta, si è creato un grande interesse per questo sport proprio grazie alle imprese del pugile allenato dai coach Fabio Filippini e Luisiano Fiore. Ora qualche giorno di riposo per il Toro che inizierà a pensare al prossimo traguardo.

