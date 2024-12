Tolfa corsara nella tana del Fregene Maccarese. Nella trentesima giornata del campionato di Promozione Lazio (girone A) i collinari, allenati da mister Roberto Macaluso, hanno allumgato la striscia positiva espugnando il campo "Aristide Paglialunga" per 2-1 sui padroni di casa, allenati da mister Nicola Salipante, al termina di una bella e combattuta partita. Nella stessa giornata la Sorianese è rimasta al comando della classifica in virtù della vittoria riportata sul Castel Sant'Elia; ha compiuto invece un provvidenziale (per il Tolfa) mezzo passo falso l'Urbetevere che ha pareggiato con il Ronciglione United e ciò ha permesso al Tolfa di agganciare i capitolini e di portarsi al secondo posto. La gara Fregene-Tolfa ha mostrato due volti: nella prima frazione di gioco il Tolfa non ha avuto un buon approccio e il Fregene, approfittando di una svista delle retrovie collinari, hanno aperto le marcature al 10' con Gallinari e, poco dopo, hanno anche mancato di pochissimo il raddoppio: la palla ha, però, colpito la traversa. Ciò ha dato una forte scossa al Tolfa che da qui in poi è passata all'attacco non lasciando più nessuno spazio alle incursioni del Fregene. Al 32' il Tolfa è pervenuto al pareggio grazie ad una bellissima rete segnata da Nuti fra gli applausi del pubblico. Sul momentaneo 1-1 le due squadre sono andate al riposo. «Nella ripresa abbiamo avuto sempre in mano il pallino del gioco e siamo andati vicini al gol in più occasioni. Al 34' il nostro under Carolini ha insaccato la rete del 2-1. - spiega il ds del Tolfa, Marcello Smacchia - a seguire abbiamo mancato di pochissimo la rete con Moretti, Pasquini e Rosati. Ci è stato poi negato un penalty. Alla fine abbiamo ottenuto una meritata vittoria. Abbiamo giocato con la squadra al completo. Come avevamo previsto il Fregene è stata un'avversaria ostica, ma ce l'abbiamo fatta a portare a casa i 3 punti. Dopo il pareggio di mercoledì siamo quasi tagliati fuori dalla lotta al titolo, ma ci tiene in piedi la matematica. Noi abbiamo una squadra di carattere e sono certo che non regaleremo nulla a nessuno e che proveremo fino alla fine a raggiungere almeno il secondo posto. Chi pensa che molliamo si sbaglia di grosso: noi faremo il possibile per ottenere sempre il massimo risultato e rendere questo campionato sempre più bello ed equilibrato». Il tecnico del Tolfa, Roberto Macaluso al termine della contesa ha commentato: «Sono molto soddisfatto per il risultato e per la buona prestazione di tutti i ragazzi. Il possesso di palla per quasi tutta la partita ce lo abbiamo avuto noi. Il gol l'abbiamo subìto solo perché siamo stati un po' superficiali. Abbiamo giocato bene e con tanta voglia di portare a casa i tre punti. Potevamo anche fare più gol ma abbiamo mancato alcune occasioni. Voglio fate un plauso a tutti i ragazzi, ma in particolare a quelli che subentrano dalla panchina che si fanno trovare pronti e sono sempre incisivi. Anche oggi il nostro secondo gol è stato siglato da un under. Siamo al secondo posto e non vogliamo mollare, fino alla fine ce la metteremo tutta. Ci restano tre partite da fare (il Tolfa deve ancora osservare il riposo- ndr) e per noindono tre finali assolutamente da vincere e incassare i 9 punti, anche se non riusciremo ad arrivare in vetta vogliamo chiudere questa stagione nel miglior modo possibile. È un bel campionato e fino alla fine tutto è in bilico». Sulla stessa linea il presidente Alessio Vannicola: «Sono molti orgoglioso delle prestazioni dei nostri ragazzi: eravamo partiti con l'obiettivo della salvezza tranquilla invece stiamo ottenendo risultati davvero impensabili a settembre. Siamo lì a un passo dalla vetta: la matematica ancora non vi condanna e, quindi, continuiamo a sperare e a lottare. Siamo una squadra caparbia e tosta e sono certo che i nostri ragazzi lotteranno fino alla fine. In trasferta abbiamo conquistato importanti vittorie, purtroppo manca qualche punto perso in casa, ma niente da recriminare: stiamo facendo un campionato sopra le righe. E pensare che in estate abbiamo dovuto ricostruire la squadra e ora siamo fra le prime forze del girone. Non molleremo e non abbasseremo la guardia».

Intanto in settimana è stato ospite del ds del Tolfa, Marcello Smacchia, Juan Bernabe il papà dell'aquila Olimpia, colui cioè che la addestra da oltre 15 anni. Il ds Smacchia ha mostrato l'impianto sportivo dello Scoponi a questo grande professionista che lavora sempre a testa bassa e senza mai ricevere le giuste gratificazioni mediatiche. Dopo la visita all'impianto, Bernabè ha conosciuto il tecnico del Tolfa, Roberto Macaluso. «Ci sono persone che ti segnano nella vita per la loro purezza e naturalezza. Il mio amico Marcello Smacchia l'ho conosciuto ad Auronzo durante il ritiro della Lazio. Smacchia, ds del Tolfa è innamorato della Lazio e della squadra del Tolfa: sono stato felice di vederlo e di conoscere l'allenatore - scrive Bernabè - ringrazio lui e la sua famiglia per l'eccezionale ospitalità che mi hanno offerto". Da rilevare poi le migliorie dell'impianto sportivo Scoponi ad opera della giunta Bentivoglio. "Il Consiglio Direttivo, i Dirigenti, i Soci ed i tifosi della Asd Tolfa Calcio ringraziano il Sindaco Stefania Bentivoglio e l'Amministrazione Comunale - concludono i vertici dell'asd Tolfa calcio - per la predisposizione del nuovo impianto luci a led. Un impianto sempre più all'avanguardia e patrimonio di tutta la comunità, per una società sempre più proiettata verso il futuro».

